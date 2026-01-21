Без X Ілона Маска: європейськи інституції запускають соцмережу W (“Ві”)

Зображення: Depositphotos, Anna Zeiter, LinkedIn

У понеділок група з 54 євродепутатів закликала до створення європейських альтернатив американським соціальним мережам. Заміною X Ілона Маска стала W.

Як повідомляє Cybernews з посиланням на данське видання Politiken.dk, платформа W вимагатиме ідентифікації та перевірки фотографій, щоб переконатися, що її користувачі є людьми та тими, за кого вони себе видають. Нову соціальну мережу запускають на тлі зростання напруженості зі Сполученими Штатами.

Ініціативу щодо створення W підтримують дорадча рада та колишні міністри й представники бізнесу, переважно зі Швеції. Анна Цайтер, генеральний директор W, розповіла Bilanz.ch, що W означає “Ми”. Одна з літер V, що складають W, означає “Перевірені” (Verified), а друга — “Цінності” (Values).

“По всій Європі та за її межами системна дезінформація підриває довіру громадськості та послаблює демократичне прийняття рішень. Багато хто бачить проблему. Набагато менше людей допомагають формувати те, що буде далі. Ми вважаємо, що існує нагальна потреба в новій платформі соціальних мереж, яка буде створена, керована та розміщена в Європі. В основі якої лежать перевірка людиною, свобода слова та конфіденційність даних. Ініціатива буде представлена ​​громадськості сьогодні, на початку тижня Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Назва нової платформи соціальних мереж — W. Я приєднаюся до W як генеральний директор”, — пише Анна Цайтер в LinkedIn.

Репортер Washington Post Ішан Тарур поділився вступним відео презентації W на дебютному заході на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

In Davos, there’s a launch of a new social media platform called “W” to counter the misinformation on other social media platforms. Here’s part of their introductory video at the debut event. They tout actual verification and no bots, and being hosted on European servers. pic.twitter.com/hkr7tuCktc — Ishaan Tharoor (@ishaantharoor) January 19, 2026

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Група депутатів Європарламенту зазначає, що “X більше не є відкритим та збалансованим інструментом для політичної комунікації чи журналістики” після того, як компанію придбав Ілон Маск.

“Це більше не “публічна площа” — тепер вона нагадує вебсайт із діпфейковою порнографією та систему одностороннього мовлення самого Маска”, — написали вони у відкритому листі до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Нагадаємо, нещодавно X Ілона Маска опинилася у протистоянні з офіційним Брюсселем. Після того як платформу оштрафували на €120 млн за порушення правил прозорості згідно з Європейським законом про цифрові послуги, Маск закликав скасувати Євросоюз. Тим часом Threads від Meta обійшла X за кількістю щоденних мобільних користувачів.