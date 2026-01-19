Як тобі таке , Ілон Маск? Threads обійшла X за кількістю щоденних мобільних користувачів

Depositphotos

Соцмережа Threads від Meta має більше користувачів на мобільних пристроях, ніж X Ілона Маска. Станом на 7 січня 2026 року Threads мав 141,5 млн щоденних активних користувачів на iOS та Android після кількох місяців зростання, тоді як X налічував близько 125 млн таких клієнтів.

Звіт аналітичної компанії Similarweb свідчить, що хоча X все ще суттєво випереджає Threads у вебі, мобільний застосунок Threads для iOS та Android протягом останніх місяців демонструє стабільне зростання щоденної активної аудиторії. Це, ймовірно, результат довгострокових трендів, а не реакція на нещодавні скандали навколо X. Зокрема, користувачів викрили у використанні інтегрованого в платформу ШІ Grok для створення несанкціонованих оголених зображень жінок, інколи — неповнолітніх. Занепокоєння через дипфейки спонукало генерального прокурора Каліфорнії розпочати розслідування щодо Grok, після аналогічних дій з боку Великої Британії, ЄС, Індії, Бразилії та інших регіонів.

Скандали навколо X також призвели до зростання кількості встановлень застосунку Bluesky впродовж останніх днів. Водночас зростання щоденного мобільного використання Threads може пояснюватися іншими чинниками, зокрема кроспромоцією з боку більших соцмереж Meta — Facebook та Instagram, де Threads регулярно рекламується для наявних користувачів, фокусом на креаторів, а також швидким запуском нових функцій. За останній рік Threads додав спільноти за інтересами, покращені фільтри, приватні повідомлення, довгі тексти, зникаючі пости, а нещодавно платформу помітили у тестуванні ігор.

Сукупне зростання щоденної активної аудиторії свідчить про те, що дедалі більше користувачів формують регулярну звичку користування Threads на мобільних пристроях. Згідно з офіційними даними Meta, у серпні 2025 року компанія повідомила, що Threads перевищив 400 млн щомісячних активних користувачів. У жовтні того ж року Meta заявила, що платформа має 150 млн щоденних активних користувачів. Тенденція зростання триває вже кілька місяців. Ще минулого літа Similarweb повідомляла, що Threads скорочує відставання від X на мобільних пристроях після зростання на 127,8% у річному вимірі станом на кінець червня 2025 року.

Водночас у США X все ще випереджає Threads, однак розрив поступово зменшується. Рік тому X мав удвічі більше щоденних активних користувачів у США, ніж зараз. Крім того, Threads майже не має значущої аудиторії у вебі, тоді як X утримує відносно стабільний веб-трафік — близько 150 млн щоденних відвідувань. За даними Similarweb, станом на 13 січня X фіксував 145,4 млн щоденних веб-візитів, тоді як Threads мав лише 8,5 млн щоденних веб-візитів сукупно на Threads.com і Threads.net.

Джерело: TechCrunch.com