Безплатний мод Fallout London вийде сьогодні в GOG — «якщо не трапиться ядерної війни» (с)

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Розробники великого мода Fallout: London повідомили про його вихід сьогодні, 25 липня. Модифікацію Fallout 4 можна знайти в магазині ігор GOG — безкоштовно.

Команда розробників каже, що Fallout: London вийде сьогодні, «якщо не станеться ядерної війни». Хоча «війна ніколи не змінюється», це виглядає малоймовірним. Таким чином, після багатьох років очікування та кількох останніх затримок (зокрема, через оновлення оновленням наступного покоління Fallout 4) мод Fallout: London ось-ось буде доступним для завантаження.

Масштабний мод, який по суті є окремою грою, має кілька застережень. По-перше, потрібно буде повернутися до попередньої версії Fallout 4 від оновлення Next-Gen. Але хвилюватися не варто — мод зробить це автоматично. Також знадобиться 65 ГБ вільного простору, але ця кількість враховує й основну гру, Fallout 4.

Майже через десять років після релізу оригінала, Fallout: London пропонує одне з найширших переосмислень ігрового всесвіту. Мод має лише англійську мову, але повністю озвучений акторами. Він пропонує величезну карту відкритого світу у Лондоні, нові фракції, захопливу історію. Розробники пропонують:

200 квестів, щоб змінити майбутнє Лондона

20 фракцій, які борються за владу

7 супутників, яких варто взяти з собою у подорож

15 районів, створених з нуля

Розширену систему діалогів

Мод буде доступний лише для гравців на ПК, але є чутки про майбутнє перенесення його на Xbox. Завантаження у GOG поки недоступне, але це не надовго.

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Джерело: Insider Gaming

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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