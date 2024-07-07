Глобальний мод Fallout London для четвертої гри серії вийде незабаром — GOG вже отримав файли

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Довгоочікуване неофіційне доповнення Fallout London дуже близький до запуску. Творці мода для гри Fallout 4 вже надіслали його файли до магазину GOG, який з ними співпрацює.

Після відкладення релізу через вихід Starfield команда модифікаторів встановила нове вікно виходу на квітень 2024 року. Втім, оновлення Fallout 4 спричинило нову затримку. Фанати з нетерпінням чекають Fallout London кілька місяців, але сьогодні команда натякнула, що час уже близько. Онлайн-магазин ігор GOG, який співпрацює з модерами, отримав кілька збірок реліз-кандидатів. Після їхньої перевірки та затвердження відбудеться запуск.

«Було багато спекуляцій щодо нашого майбутнього випуску, і ми хочемо пояснити все нашим прихильникам. Суть полягає в тому, що ми надіслали кілька збірок до GOG для перевірки якості та чекаємо остаточного «зеленого світла». Щойно вони завершать процес подвійної перевірки, чи працює Fallout London та його інсталятор на всіх підтримуваних машинах, ми будемо готові до роботи (так, у нас є власний інсталятор і програма для зниження версії!). У наших інтересах, щоб цей остаточний процес перевірки якості було здійснено в повному обсязі, і ми дуже вдячні GOG за допомогу. Хоча може здатися, що нічого не відбувається, ми можемо запевнити вас, що керівники відділу протягом цього часу безперервно працювали за лаштунками, щоб зробити збірку випуску якомога кращою. Кінець видно», — пишуть розробники.

Нагадуємо, що для Fallout London потрібна Fallout 4 та всі її DLC. Карта доповнення така ж велика, як і базова гра з DLC Far Harbor. Мод містить 53 основні квести, 35 побічних квестів, 25 фракційних квестів, 64 різні квести, 16 розгалужених банд, 7 компаньйонів (п’ятеро з яких повністю озвучені, мають детальні стосунки з персонажами та власні квести), а також понад 90 тис. озвучених рядків діалогів.

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Джерело: Wccftech

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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