Новини Ігри 13.03.2026 comment views icon

Інсайдер натякнув на "мертвонароджений" проєкт Fallout: "Ця штука не побачить світла дня"

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

"Fallout-штука не побачить світла дня" - інсайдер / GameRant
У студіях, що належать Microsoft, окрім Bethesda Softworks, могли працювати над ще однією грою у всесвіті Fallout. Однак цей проєкт, схоже, вже не побачить світ. Про це розповів ігровий журналіст Джефф Герстманн у своєму подкасті.


У свіжому випуску The Jeff Gerstmann Show Герстманн не уточнив, про який саме проєкт ідеться — чи була це повноцінна частина серії, чи спіноф, а також не назвав студію-розробника.

“Я знаю про одну Fallout-штуку, над якою працювали в студії Microsoft. Але, наскільки я розумію, це той випадок, коли проєкт, швидше за все, вже не побачить світла дня. Я не знаю деталей — ні того, яка це була гра, ні того, хто саме над нею працював — але це була якась Fallout-річ у розробці.”

Джерело інсайду багато хто вважає достатньо надійним. Герстманн працює в ігровій журналістиці ще з 1990-х років, понад десять років був редакційним директором GameSpot, а пізніше став співзасновником медіа Giant Bomb. Через це його заяви зазвичай сприймають серйозніше, ніж типові чутки з форумів чи соцмереж.


Інтерес до серії останнім часом знову зріс. У спільноті активно обговорювали можливість анонсу ремастерів класичних RPG — передусім Fallout 3 або Fallout: New Vegas. Причиною стали незвичні зміни в базі Steam та нові ліцензійні товари за мотивами серії. Деякі фанати навіть припускали, що анонс можуть приурочити до фіналу другого сезону серіалу Fallout. Утім, замість ігрового оголошення глядачам показали лише інтерактивний 3D-макет пентхауса містера Хауса.

Хто насправді розробляє Fallout 5?

Після заяви Герстманна частина фанатів почала припускати, що загадковий проєкт могла робити Obsidian Entertainment — студія, яка свого часу створила Fallout: New Vegas. Однак сам журналіст не згадував Obsidian, а участь студії виглядає малоймовірною ще й через її насичений графік релізів. Останнім часом команда випустила Avowed і продовжує працювати над The Outer Worlds 2, паралельно підтримуючи інші власні проєкти.

Водночас Герстманн натякнув, що ця історія, ймовірно, не пов’язана з ремастерами класичних ігор. За його словами, ремастер Fallout 3, про який давно ходять чутки, швидше за все розробляє стороння студія. У фанатських теоріях серед можливих виконавців часто згадують Virtuos — компанію, що допомагала з ремастером The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Проте офіційно ці проєкти досі не підтверджені.

Що ж до майбутнього серії, то повноцінна нова частина поки залишається далеким планом. Студія Bethesda Game Studios нині підтримує Starfield і паралельно працює над The Elder Scrolls VI, а це означає, що до п’ятої частини справа дійде ще не скоро.

Спецпроєкти
3 хвилини – і AI-агент може починати торгівлю. Що змінилося після оновлення Agent Hub від Bitget
Топові QD-OLED і Mini‑LED монітори MSI для ігор, роботи та кіно у 2026 році

Раніше керівник Bethesda Тодд Говард говорив, що Фоллаут — це одна з франшиз, з якою студія “зараз робить найбільше”, маючи на увазі ігри, телепроєкти та інші медіа. Він також підтверджував, що події серіалу вважаються канонічними для всесвіту серії й будуть враховані в майбутніх іграх.

Поки що вся інформація про можливий скасований проєкт залишається на рівні інсайду. Відомо лише, що певна гра у даному всесвіті могла перебувати в розробці в одній зі студій Microsoft поза Bethesda, але, за словами джерела, цей проєкт, імовірно, закрили ще до офіційного анонсу.

Джерела: The Jeff Gerstmann Show, GameRant

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати