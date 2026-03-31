

Другий сезон "Фолаут" зібрав 100 млн глядачів

Катерина Левицька

PC Gamer порахував, як зріс рівень персонажів "Фолаут" після 2 сезону: Люсі "додала" на вбивствах, Гуль — в нулі
Кадр з серіалу "Фолаут" / Prime Video

Другий сезон “Фолаут” став другим найпопулярнішим випуском в історії Amazon Prime Video і поступається за переглядами лише останньому сезону “Річера”.


За даними Prime Video, 83 млн людей по всьому світу переглянули принаймні частину другого сезону “Фолаут” протягом перших 13 тижнів з моменту релізу (16 грудня 2025 року). А, якщо враховувати різке зростання переглядів для першого в цей самий час, то загалом новий сезон залучив 100 млн людей.

Наразі, “Фолаут” є другим найпопулярнішим випуском в історії Prime Video (з тих що отримали продовження) і поступається лише “Річеру”. Нагадаємо, що з другим сезоном серіал перейшов до щотижневого випуску замість трансляції всіх сезонів одразу. Внаслідок чого в США “Фолаут” провів дев’ять тижнів в топі показів, за даними Nielsen.

Шоу вже подовжили на третій сезон, а виробництво стартує влітку.


“Фолаут” — це серіальна екранізація однойменних ігор Bethesda, дія якої розгортається через 200 років після ядерного вибуху. Частина людей перебуває у сховищах, тоді як решта вимушена лишатись на поверхні разом з мутантами та злочинцями. Серед основних персонажів: жителька сховища 33 Люсі Маклін (Елла Пернелл), лицар Братства сталі Максимус (Аарон Мотен) та Гуль (Волтон Гоггінс).

На цей час другий сезон має по 96% від критиків та глядачів на Rotten Tomatoes, що навіть трохи вище, ніж в першого. Водночас фінал сезону отримав найвищу в історії шоу оцінку на iMDB: 8,9 з 10.

Спецпроєкти
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0
AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom

