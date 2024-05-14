Bethesda випустила оновлення Fallout 4 Next Gen Update 2 з додатковими параметрами графіки. Але «рекомендує» лише стандартні налаштування

Bethesda випустила нове оновлення Fallout 4, яке отримало назву Next Gen Update 2. В цьому оновленні компанія додала деякі налаштування графіки для PS5 і Xbox Series X, які були відсутні. Але дещо тривожно, що розробники «наполегливо рекомендують» все одно дотримуватися стандартних параметрів.

В примітках до цього оновлення Fallout 4 йдеться, що «завдяки вашим відгукам ми змогли реалізувати можливість контролювати точність і продуктивність вашої графіки». Разом з тим Bethesda не радить використовувати нові доступні налаштування:

«Ми наполегливо рекомендуємо вам запускати зі стандартними налаштуваннями, але тепер ви можете змінити свої параметри, щоб вони краще відповідали вашому стилю гри та дисплею».

Можливо, Bethesda просто намагається заохочувати користувачів до роботи з найбільш оптимальними налаштуваннями. Однак використані формулювання викликають здивування, коли розробник додає нові параметри налаштувань, які спільнота дуже хотіла побачити.

Оновлені параметри цільової частоти кадрів пропонують опції 30, 40 і 60 кадрів в секунду, 60 к/с – стандартне значення. Однак «важливо зауважити, що для вибору 40 ваш дисплей повинен підтримувати 120 Гц».

Також існують нові режими пріоритетів у вигляді режиму візуальної якості та режиму продуктивності. Стандартно обраний режим продуктивності. Bethesda пропонує користувачам вибирати між цими режимами, «намагаючись підтримувати цільову частоту кадрів».

Курс Python розробки від Mate academy. Python — найпопулярніша мова 2024 року. Наш курс допоможе вам стати професіоналом, готовим до викликів сучасного IT ринку. Ви навчитеся створювати вебсайти, аналізувати дані, розробляти алгоритми, та навіть створювати штучний інтелект. . Отримати деталі про курс

Гра намагатиметься підтримувати цільову частоту кадрів, яку розробники «настійно рекомендують» не змінювати. Це словосполучення також не надто вдале для оновлення під назвою Next Gen Update 2, яке є продовженням виправлення, анонсованого понад два роки тому.

«Якщо ви вибрали цільову частоту кадрів 60, ми рекомендуємо вибрати продуктивність», — уточнює Bethesda. «Обидва режими можуть динамічно регулювати внутрішню роздільну здатність, коли сцени або дії стають важчими».

Джерело: gamesradar