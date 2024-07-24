Fallout в реальності: в Британії на аукціон виставлять ядерне сховище вартістю від £15 000

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Ядерне сховище 1950-х років поблизу Седберга, Велика Британія, яке нагадає фанатам про ігри Fallout, завтра виставлять на аукціон за орієнтовною ціною у £15 000 — £20 000.

Невеликий ядерний бункер ROC (Royal Observer Corps) розташований у сільській місцевості в Камбрії, Англія. У комплекті їде земельна ділянка, стоянка авто, а також невеличкі наземні споруди.

Бункер був побудований разом з багатьма іншими по всій Великій Британії в 1950-х роках Королівським спостережним корпусом, який вже не існує. Його використовували для відстеження ворожих літаків та фіксації можливих ядерних ударів. Коли на початку 1990-х років холодна війна закінчилася, більшість бункерів вивели з експлуатації.

«Це конкретне місце було одним із багатьох, побудованих у 1950-х роках. Воно було розроблено, щоб забезпечити захисне помешкання для трьох спостерігачів, які б вижили після ядерної атаки. Вони повинні були звітувати про ядерні вибухи. … Вони мали достатньо їжі та води на чотирнадцять днів, в них був телефон стаціонарного зв’язку та радіозв’язок Стаціонарний телефон під’єднаний та знаходиться у робочому стані, через телефонну лінію є можливість під’єднати інтернет», — пояснює продавець SDL Property Auctions.

Укриття, частково приховане від поглядів кущами, має доступ через металевий люк з замком та 12 м металеву драбину. Попри свій вік, інтер’єр знаходиться у пристойному стані завдяки нещодавньому ремонту, який зробив попередній власник.

Приміщення не рекомендоване для людей з клаустрофобією через відсутність вікон та природного освітлення. У бункері немає таких зручностей, як ванна кімната чи проточна вода – однак він цілком придатний для короткотермінового перебування. Всередині є кілька місць для сидіння та дров’яна піч, а також місце для зберігання запасів, пального та сміттєвий бак. Кому раптом потрібно — не пропустіть, аукціон стартує завтра, 25 липня, о 9:00 ранку за місцевим часом.

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Джерело: New Atlas

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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