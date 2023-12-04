Біткоїн досяг $41,5 тис. І має потенціал зрости до $100 тис. до кінця 2024-го

Керівники криптовалютної індустрії заявили про початок нового «бичачого» тренду, який може винести біткоїн до історичних максимумів з позначкою вище $100 000 в кінці 2024 року. Наразі його ціна понад $41,5 тис.

Біткойн за рік зріс на 150%, і багато хто оптимістично налаштований щодо продовження зростання у 2024 році, передає CNBC.

Відчувається, що 2023-й був роком підготовки до бичачої хвилі, яка ще попереду. Але настрої дуже оптимістичні щодо 2024 і 2025 років. — Паскаль Готьє, генеральний директор Ledger.

Останній рекордний максимум цифрової валюти — майже $69 тис. був досягнутий у листопаді 2021 року. Відтоді криптоіндустрія зіткнулася з безліччю проблем — від краху монет і проєктів, до банкрутств і кримінальних процесів. FTX, колись одна з найбільших бірж світу, зазнала краху, а її засновнику Сему Бенкману-Фріду загрожує понад 100 років ув’язнення після того, як його визнали винним за сімома пунктами кримінального шахрайства.

Тим часом керівник Binance Чанпен Чжао визнав себе винним у кримінальних звинуваченнях і пішов у відставку з посади генерального директора компанії в рамках мирової угоди з Міністерством юстиції США на суму 4,3 мільярда доларів.

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Проте, коли ці проблеми відійшли на другий план, інвестори зосередилися на тому, що індустрія вважає позитивним розвитком подій. Перше — це захоплення тим, що Комісія з цінних паперів і бірж США схвалить exchange-traded fund (ETF, біржовий фонд, який інвестує безпосередньо в криптовалюту) Це може залучити великих традиційних інвесторів, які раніше не хотіли мати справу з криптовалютами.

Друга подія — це халвінг біткоїна, який відбувається кожні чотири роки і запланований на травень 2024 року. Це означатиме, що винагорода за майнінг біткоїна зменшується вдвічі. Це обмежує пропозицію біткоїнів, і є фактором, що сприяє зростанню курсу біткоїна.