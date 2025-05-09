Біткоїн на шляху до $120 тис. та нових історичних максимумів

Нарешті біткоїн зміг прорватись вище позначки у $100 тис. і наразі торгується в районі $102,916 (на момент написання). Про ознаки зростання ще наприкінці квітня говорив криптодослідник з 21Shares Метт Мена.

Генеральний директор CryptoQuant Кі Йонг Джу, як і обіцяв, публічно визнати свою неправоту. Він говорив, що визнає помилковість ствердження про кінець бичачого ринку, якщо вартість BTC перевищить $100 тис.

«Два місяці тому я сказав, що бичачий цикл закінчився, але я помилявся. Тиск продажів Bitcoin зменшується, і через ETF надходять масивні притоки коштів. Раніше ринок біткоїна був досить простим. Основними гравцями були старі кити, майнери та нові роздрібні інвестори, які фактично передавали активи один одному. Коли роздрібна ліквідність вичерпувалася і старі кити починали виводити кошти, було відносно легко передбачити пік циклу… Але зараз ринок біткоїна став набагато різноманітнішим. ETF, Strategy (MSTR), інституційні інвестори, і навіть державні установи розглядають можливість купівлі та продажу біткоїна. Раніше цикли фіксації прибутку запускалися, коли кити виводили кошти на піку, що призводило до ланцюгової реакції розпродажів і падіння ціни. Однак, видається, що пора відкинути цю теорію циклів. Нові джерела ліквідності та обсяги стають більш непередбачуваними, сигналізуючи про перехід, оскільки ринок біткоїна зливається з традиційними фінансами. Тепер, замість того щоб турбуватися про продаж старими китами, важливіше зосередитися на тому, скільки нової ліквідності надходить від інституцій та ETF, оскільки цей новий приплив може переважити навіть сильні розпродажі китів. Чесно кажучи, я все ще вважаю, що ринок є млявим, поглинаючи нову ліквідність. Більшість індикаторів тримаються на межі. Зараз не відчувається чітко бичачий це чи ведмежий ринок. Звісно, недавні рухи цін є надзвичайно бичачими, але я говорю про цикл фіксації прибутку. Те, що я помилився, не означає, що дані онлайн-аналізу марні. Аналітики онлайн-даних можуть мати різні думки, і раніше багато аналітиків не погоджувалися зі мною. Дані — це просто дані, і погляди різняться. Я перепрошую за неправильне передбачення», — написав він у Х.

Також було ще дві причини:

Федеральний резерв США залишив ставку по федеральних фондах на рівні 4,25% – 4,5%, що відповідало очікуванням ринку. Президент США Дональд Трамп оголосив про укладення торгівельної угоди з Великою Британією щодо зниження деяких тарифів на імпорт фармацевтичної продукції та автомобілів, водночас зберігаючи 10% тариф на весь інший імпорт.

Нові біткоїн-кіти купують BTC у середньому по $91,900 – це на 185% дорожче, ніж ціна, за якою заходили старі кити ($32,200).

Також відомий аналітик Doctor Profit писав, що бичаче ралі біткоїна почнеться приблизно в травні-червні, а ціна підніметься до нових історичних максимумів у діапазоні $120 тис. – $140 тис.

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У своєму довгостроковому прогнозі аналітики​ ARK Invest видали аж три сценарії вартості BTC, і за найскромнішим з них біткоїн коштуватиме $300 тис. до 2030 року.