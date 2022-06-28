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Bloomberg: криптобіржа FTX розглядає можливість купівлі Robinhood

Bloomberg: криптобіржа FTX розглядає можливість купівлі Robinhood

За даними Bloomberg, криптобіржа FTX розглядає можливість придбання торгової платформи Robinhood. Поінформовані джерела говорять, що FTX все ще оцінює можливість і поки не зробила пропозицію.

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Зазначимо, Robinhood займається наданням фінансових послуг та відома тим, що пропонує своїм клієнтам можливість безкомісійної торгівлі акціями та біржовими фондами через мобільний додаток.

У відповідь на запит генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід заявив, що в даний час компанія не намагається придбати Robinhood.

«Ми схвильовані перспективами бізнесу Robinhood і потенційними способами, які ми могли б з ними співпрацювати», – заявив він. «При цьому активних розмов про злиття та поглинання з Robinhood немає».

Robinhood відмовилася коментувати цю інформацію.

У травні Бенкман-Фрід розкрив інформацію про свою частку в Robinhood у розмірі 7,6%, яка на той момент коштувала близько $648 млн. Ці відомості містяться у звіті 13D, поданому до Комісії з цінних паперів та бірж США. Цей тип звітності використовується, коли хтось набуває більше 5% компанії, він також може сигналізувати про потенційне поглинання.

Генеральний директор Robinhood Влад Теньов та головний комерційний директор Robinhood Байджу Бхатт кожен володіють приблизно 8% компанії та спільно контролюють понад 50% голосів.

Джерело: The Verge


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