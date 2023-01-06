BMW показала i Vision Dee — концепт автомобіля-хамелеона з покриттям e-ink. Воно змінює колір кузова (і окремих елементів) у діапазоні 32 відтінків

На виставці CES 2023 компанія BMW продемонструвала свій черговий проєкт у сфері електронного чорнила. Автовиробник продемонстрував автомобіль i Vision Dee, який здатний змінювати свій колір. При цьому кількість можливих варіантів відтінків сягає 32.

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Зазначимо, раніше BMW вже демонструвала подібну технологію автомобільного електронного чорнила. Під час проведення виставки CES 2022 демонструвався автомобіль, вкритий безліччю мікрокапсул електронного чорнила. Ці капсули були заповнені негативно зарядженими білими та позитивно зарядженими чорними пігментами. Це дозволяло фарбувати автомобіль у різні відтінки сірого. Але цього разу завдяки співпраці з E Ink пропонується міняти різні кольори. Причому відтінки можна індивідуально змінювати й налаштовувати для різних частин і панелей корпусу.

По всьому корпусу концепту розташовано щонайменше 240 сегментів плівки ePaper. Змінювати забарвлення може не тільки корпус автомобіля, а й колісні диски. Тож i Vision Dee можна вважати автомобільним еквівалентом хамелеону. BMW заявляє, що можливо «майже нескінченне розмаїття візерунків», а перемикання на інший варіант оформлення кольорів виконується за лічені секунди.

BMW нічого не говорить про перспективи впровадження повноколірного електронного чорнила на серійні моделі своїх автомобілів.

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Джерело: motor1