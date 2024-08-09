Boeing затримує висадку на Місяць: «некваліфіковані працівники та низька якість»

Згідно з новим звітом генерального інспектора космічного агентства, програма NASA з розробки нового верхнього ступеня для ракети Space Launch System відстає від графіка на сім років і значно перевищує бюджет. Окрім головного висновку, звіт містить цікаву про головного підрядника проєкту, компанію Boeing, та її поганий контроль якості.

Exploration Upper Stage, більш потужний другий ступінь для ракети SLS, яка дебютувала наприкінці 2022 року, NASA розглядає як ключову частину своєї програми Artemis з повернення людей на Місяць. Поточний план передбачає використання цього вузла починаючи з другої посадки на Місяць в рамках місії Artemis IV, яка запланована на 2028 рік. У термінах NASA оновлена ​​версія SLS відома як Block 1B.

Проте з багатьох причин, в тому числі неготовність посадкових модулів на Місяць, обладнання Lunar Gateway, нової пересувної стартової вежі тощо, NASA навряд чи втримає цю дату. Тепер, згідно зі звітом, до цього переліку можна додати другий ступінь ракети.

«Ми виявили низку проблем, які можуть перешкодити готовності SLS Block 1B до місії Artemis IV, включаючи неадекватну систему управління якістю Boeing, ескалацію витрат та графіків, а також недостатню прозорість прогнозованих витрат на Block 1B», — йдеться у звіті, підписаному заступником генерального інспектора NASA Джорджем А. Скоттом.

У звіті є дивовижні подробиці про методи контролю якості Boeing на складальному заводі у південній Луїзіані, де виготовляється верхня частина ракети. Федеральні спостерігачі надіслали компанії Boeing величезну кількість «запитів на коригувальні дії».

«Згідно з даними представників відділу безпеки та гарантії польотів у NASA та представниками DCMA в Мічуді, проблеми з контролем якості Boeing здебільшого спричинені недостатнім досвідом аерокосмічного виробництва. Відсутність навченої та кваліфікованої робочої сили збільшує ризик того, що підрядник продовжуватиме виробляти деталі та компоненти, які не відповідають вимогам NASA та галузевим стандартам», — йдеться у звіті.

Відсутність кваліфікованої робочої сили призвела до значних затримок програми та збільшення витрат. Згідно з новим звітом, «незадовільні» зварювальні операції призвели до того, що паливні баки не відповідали специфікаціям, що безпосередньо призвело до семимісячної затримки програми.

Генеральний інспектор НАСА був достатньо стурбований контролем якості, щоб рекомендувати космічному агентству запровадити фінансові штрафи для Boeing за невідповідність. Однак заступниця помічника адміністратора NASA Кетрін Кернер відмовилася це зробити.

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«NASA інтерпретує цю рекомендацію як вказівку запровадити штрафні санкції поза межами контракту. У контракті вже є санкції, які створюють фінансові наслідки за недотримання стандартів контролю якості».

Звіт передбачає, що витрати на розробку Block 1B сягнуть $5,7 млрд до його остаточного запуску — на $700 млн більше, ніж оцінка вартості NASA від грудня минулого року. Що стосується верхнього ступеня, NASA у 2017 році прогнозувало витрати на розробку у $962 млн. Однак новий звіт каже, що він фактично коштуватиме $2,8 млрд — втричі більше.

Однак збільшення витрат не відіб’ється на Boeing, оскільки за схемою «витрати плюс» контракт покриває всі витрати Boeing, а також комісію. Це може пояснити, чому програма розвитку, яка спочатку мала бути завершена у 2021 році, швидше за все, не буде завершена до 2028 року.

Наразі ж система запуску чудово працює, існують набагато, набагато дешевші верхні ступені, які можна використати, щоб вивести космічний корабель Orion на місячну орбіту: наприклад, надійний та вже готовий Centaur V від United Launch Alliance. Завдяки Starship та New Glenn NASA незабаром матиме дві дуже потужні комерційні надважкі ракети.

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Джерело: Ars Technica

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