NASA відкладає першу місію Artemis з екіпажем — на вересень 2025 року

Терміни оновили, щоб дати командам більше часу «на подолання труднощів з першими розробками, експлуатацією та інтеграцією», згідно зі словами адміністратора NASA Білла Нельсона.

Таким чином запуск Artemis 2, раніше запланований на листопад 2024-го, перенесли на вересень 2025-го. Місія, у складі 4 осіб, повторить шлях «‎Оріона», який облетів Місяць у 2022-му без екіпажу. Що стосується місії Artemis 3, яка має повернути людей на поверхню Місяця вперше з 1972 року, то вона тепер планується на вересень 2026 року — на 9 місяців пізніше, ніж зазначали попередньо.

Дати Artemis 4 — вересень 2028 року — поки залишили без змін. Паралельно із висадкою екіпажу місія ознаменує доставку до Місяця першого модуля Lunar Gateway — майбутньої космічної станції, що розташується на місячній орбіті.

Тим часом Аміт Кшатрія, заступник помічника адміністратора програми NASA «Місяць — Марс», перерахував низку нових систем і технологій, які агентство все ще тестує та розробляє напередодні «Artemis 2» — включно з новими об’єктами в Космічному центрі Кеннеді у Флориді для швидкого завантаження палива, входу та виходу екіпажу, новими системами переривання польоту та життєзабезпечення.

«Усе це додано туди для підтримки екіпажу і, звичайно, убезпечення», — сказав Кшатрія.

Проблеми з тепловим екраном, з якими зіткнувся «‎Оріон» під час місії Artemis 1, викликали «‎серйозне занепокоєння» в NASA після детального аналізу (щит достатньо захистив корабель, однак частина його «‎обвуглилася»).

Кшатрія сказав, що деякі апарати життєзабезпечення «Оріону‎» також доведеться замінити через збої під час тестування — виснажливий процес, який вимагає розбирання та доступу до багатьох різних систем всередині капсули. Крім того, електрична система в програмі, яка відтягує «‎капсулу» від ракети Space Launch System у разі аномалії запуску, не працювала належним чином під час тестування.

«Ми все ще на дуже ранньому етапі цього розслідування. У нас є кілька паралельних варіантів розв’язання цієї проблеми», — сказав Кшатрія. «Попереду багато випробувань, але ми хотіли переконатися, що маємо час для цього».

До екіпажу місії Artemis 2 входять три астронавти NASA — командир Рейд Вайзман, пілот Віктор Гловер (перша темношкіра людина, яка покине низьку навколоземну орбіту, або LEO) і спеціаліст місії Крістін Кох (перша жінка, яка покине низьку навколоземну орбіту) — і також астронавт Канадського космічного агентства Джеремі Хансен (який стане першим неамериканцем, який покине LEO).

Раніше NASA визнало, що розробка та експлуатація ракети SLS їм «‎не по кишені». Проєкт виявився набагато дорожчим, ніж планувалося — розробка ракети коштувала американським платникам податків приголомшливих $11 мільярдів, а вартість одного запуску «‎Оріона» на SLS складає аж $4,1 мільярда (з них $2,2 млрд — сама ракета, ще $0,57 — необхідні наземні витрати, а решта — вартість американських та європейських компонентів корабля «‎Оріон»).

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Журналіст Ars Technica Ерік Бергер також поділився інформацією про те, скільки грошей знадобиться NASA для висадки астронавтів на Місяці в рамках програми Artemis протягом наступних 5 років — сума перевищує $41 млрд.