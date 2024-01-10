NASA відкладає першу місію Artemis з екіпажем — на вересень 2025 року

Терміни оновили, щоб дати командам більше часу «на подолання труднощів з першими розробками, експлуатацією та інтеграцією», згідно зі словами адміністратора NASA Білла Нельсона.
Таким чином запуск Artemis 2, раніше запланований на листопад 2024-го, перенесли на вересень 2025-го. Місія, у складі 4 осіб, повторить шлях «Оріона», який облетів Місяць у 2022-му без екіпажу. Що стосується місії Artemis 3, яка має повернути людей на поверхню Місяця вперше з 1972 року, то вона тепер планується на вересень 2026 року — на 9 місяців пізніше, ніж зазначали попередньо.
Дати Artemis 4 — вересень 2028 року — поки залишили без змін. Паралельно із висадкою екіпажу місія ознаменує доставку до Місяця першого модуля Lunar Gateway — майбутньої космічної станції, що розташується на місячній орбіті.
Тим часом Аміт Кшатрія, заступник помічника адміністратора програми NASA «Місяць — Марс», перерахував низку нових систем і технологій, які агентство все ще тестує та розробляє напередодні «Artemis 2» — включно з новими об’єктами в Космічному центрі Кеннеді у Флориді для швидкого завантаження палива, входу та виходу екіпажу, новими системами переривання польоту та життєзабезпечення.
«Усе це додано туди для підтримки екіпажу і, звичайно, убезпечення», — сказав Кшатрія.
Проблеми з тепловим екраном, з якими зіткнувся «Оріон» під час місії Artemis 1, викликали «серйозне занепокоєння» в NASA після детального аналізу (щит достатньо захистив корабель, однак частина його «обвуглилася»).
Кшатрія сказав, що деякі апарати життєзабезпечення «Оріону» також доведеться замінити через збої під час тестування — виснажливий процес, який вимагає розбирання та доступу до багатьох різних систем всередині капсули. Крім того, електрична система в програмі, яка відтягує «капсулу» від ракети Space Launch System у разі аномалії запуску, не працювала належним чином під час тестування.
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«Ми все ще на дуже ранньому етапі цього розслідування. У нас є кілька паралельних варіантів розв’язання цієї проблеми», — сказав Кшатрія. «Попереду багато випробувань, але ми хотіли переконатися, що маємо час для цього».
До екіпажу місії Artemis 2 входять три астронавти NASA — командир Рейд Вайзман, пілот Віктор Гловер (перша темношкіра людина, яка покине низьку навколоземну орбіту, або LEO) і спеціаліст місії Крістін Кох (перша жінка, яка покине низьку навколоземну орбіту) — і також астронавт Канадського космічного агентства Джеремі Хансен (який стане першим неамериканцем, який покине LEO).
Раніше NASA визнало, що розробка та експлуатація ракети SLS їм «не по кишені». Проєкт виявився набагато дорожчим, ніж планувалося — розробка ракети коштувала американським платникам податків приголомшливих $11 мільярдів, а вартість одного запуску «Оріона» на SLS складає аж $4,1 мільярда (з них $2,2 млрд — сама ракета, ще $0,57 — необхідні наземні витрати, а решта — вартість американських та європейських компонентів корабля «Оріон»).
Журналіст Ars Technica Ерік Бергер також поділився інформацією про те, скільки грошей знадобиться NASA для висадки астронавтів на Місяці в рамках програми Artemis протягом наступних 5 років — сума перевищує $41 млрд.