NASA відкладає наступну пілотовану місію SpaceX через проблеми з Boeing Starliner на МКС

Наступна місія SpaceX Crew-9 для NASA мала стартувати 18 серпня. Однак агентство оголосило, що цільову дату запуску перенесли щонайменше на 24 вересня. Ця затримка дасть NASA та Boeing більше часу, щоб вирішити проблеми з космічним кораблем Starliner.

Річ у тім, що до МКС одночасно можуть приєднатися 8 космічних кораблів. Однак американський сегмент космічної станції має лише два порти для стикування, які можуть приймати капсули з астронавтами. Обидва вони все ще зайняті, оскільки заплановане 8-денне перебування Starliner на МКС розтягнулося на місяці через технічні негаразди.

NASA повідомило, що наземні команди Starliner все ще аналізують результати всіх випробувань, які вони провели, включаючи нещодавнє вогняне випробування. Спеціалістам ще потрібно підтвердити, чи готова капсула повернути астронавтів Буча Вілмора та Суніту Вільямс з МКС на Землю, перш ніж можна буде запланувати цей рейс.

Перша місія Boeing Starliner з екіпажем стартувала в червні та мала тривати лише на кілька днів, щоб визначити, чи готова капсула до регулярних польотів на МКС. Виявилось, що не готова. Відразу 5 двигунів вийшли з ладу під час наближення до станції, і лише 1 з них вдалося повернути до роботи. Також виникла проблема з витоком гелію. Вона змусила Boeing і NASA відкласти відліт, і з часом ситуація погіршилася.

У заяві до Комісії з цінних паперів і бірж США компанія Boeing показала, що вона зазнала додаткових $125 млн збитків через затримку повернення Starliner і масштабні випробування, які необхідно було провести, щоб переконатися в готовності космічного корабля. Кілька днів тому компанія заявила, що підтримує запити NASA на додаткові тести та «залишається впевненою в космічному кораблі Starliner та його здатності безпечно повернутися з екіпажем».

Джерело: engadget