Британія заплатила £500 тис. за переміщення крапки на лого сайту держпослуг Gov.UK

Нове лого сайту Gov.UK

Державний сайт Gov.UK допомагає підданим Великої Британії заповнювати податкові декларації та отримувати інші корисні послуги. Його ребрендинг розлютив суспільство.

Уряд уклав угоду щодо оновлення бренду з рекламною агенцією M&C Saatchi. Загальна вартість контрактів становить £532 тис. Практично ж користувачі можуть помітити зміну тла логотипа та деяких елементів сайту з чорного на блакитний, а також зміну кольору й розташування крапки у лого.

Як повідомляє Daily Mail, зміни вже викликали хвилю критики, зокрема, серед самих держслужбовців на форумах, якими вони користуються. Оновлення називають «дешевим», «позбавленим смаку» та навіть «абсолютно диявольським», з огляду на його вартість.

«Невже комусь справді заплатили за те, щоб він перемістив крапку?»

«Чому саме на це ми вирішили витратити час і ресурси?»

«Реформістський синій для крапки. Консервативний синій для фону. Вони готують нас до 2029 року?» [натяк на колір однієї з радикальних партій]

Очікувано, зміну дизайну розкритикували опоненти влади. Зія Юсуф, один з керівників правої партії Reform UK, вважає її неповагою до грошей платників податків.

«Витратити понад 500 тис. фунтів стерлінгів на зміну логотипа на урядовому вебсайті — це буквально глузування коштом платників податків. Саме такі речі ми виявляємо щодня. Цілком очевидно, що Вайтхолл також потребує візиту команди DOGE від Reform».

Згідно з публічно доступними документами, два контракти на оновлення бренду були укладені попереднім консервативним урядом та продовжені за часів лейбористів. M&C Saatchi уклала угоди на суму до £750 тис., джерело в уряді повідомило видання, що остаточний рахунок склав £532 тис., а витрати були покриті з наявних бюджетів департаментів.

Чиновники виправдовують шестизначний рахунок «оновленням та розширенням» бренду Gov.UK в інтернеті, на мобільних та інших платформах. Речник уряду заявив:

«Це було зобов’язання попереднього уряду, і два з трьох контрактів були підписані та виконані до липня 2024 року. Потім новий уряд вирішив перетворити ребрендинг та проведені дослідження на зручні для споживача цифрові продукти, включаючи наш майбутній додаток Gov.UK, чат Gov.UK та інші продукти».

Минулого року логотип сайту теж змінювався. Знак корони Тюдорів та короля Карла замінив корону Святого Едуарда, яку використовувала королева Єлизавета II.