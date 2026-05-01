Pragmata може стати франшизою, натякнули Capcom після мільйона продажів за два дні / Capcom

Pragmata може стати франшизою, натякнув СОО Capcom USA Роб Дайєр. Шість років розробки, кілька переносів і постійна тиша від Capcom, і все одно мільйон проданих копій за 48 годин. Pragmata виявилась більшим успіхом, ніж очікували навіть самі розробники.





Capcom офіційно підтвердила: Pragmata продалась тиражем понад мільйон копій по всьому світу — і досягла цієї позначки вже через 48 годин після старту 17 квітня. У підрахунок увійшли продажі на PS5, Xbox Series X|S і ПК через Steam. Версія для Nintendo Switch 2 в японських і азійських магазинах з’явилась лише 24 квітня — тож фінальна цифра першого тижня буде ще вищою.

Від нової IP до потенційної франшизи

Роб Дайєр, COO Capcom USA, виступаючи на конференції iicon у Лас-Вегасі, не приховував задоволення.

“Ми дійшли до точки, де маємо ще одну IP — Pragmata — і, слава Богу, у Capcom є арсенал, з яким ми можемо продовжувати рухатись далі”, — сказав він у коментарі для Game File.

Прямого підтвердження розробки сиквела немає, але сигнал читається однозначно: якщо продажі тримаються, продовження буде.





Дайєр також похвалив японську команду розробників за готовність враховувати зворотний зв’язок від американського підрозділу — фокус-тести, опитування та демо допомогли налаштувати глобальну привабливість гри. Після всього часу в розробці, або, як сказав Дайєр, “Шести років пекла розробки”, за його словами, “воно того варте”.

Ключова деталь цього результату — відсутність серійної передісторії: за Pragmata не стоїть ні Devil May Cry, ні Monster Hunter, ні Resident Evil. Жоден бренд, який роками нарощував базу відданих гравців. Capcom відкривала двері в новий всесвіт з чистого аркуша — і, схоже, відчинила їх достатньо широко.

Раніше ми писали, що Pragmata набрала 2 млн вішлістів і 2 млн завантажень демоверсії ще за місяць до релізу — інтерес до гри явно не був випадковим. А наш редакційний огляд підтвердив: механіка хакінгу і постійне напруження від бойової системи виправдовують довге очікування.

Джерело: GamesRadar+