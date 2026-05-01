banner
Новини Ігри 01.05.2026

Pragmata може стати франшизою, натякнули Capcom після мільйона продажів за два дні

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

Pragmata може стати франшизою, натякнули Capcom після мільйона продажів за два дні / Capcom
Pragmata може стати франшизою, натякнули Capcom після мільйона продажів за два дні / Capcom

Pragmata може стати франшизою, натякнув СОО Capcom USA Роб Дайєр. Шість років розробки, кілька переносів і постійна тиша від Capcom, і все одно мільйон проданих копій за 48 годин. Pragmata виявилась більшим успіхом, ніж очікували навіть самі розробники.


Capcom офіційно підтвердила: Pragmata продалась тиражем понад мільйон копій по всьому світу — і досягла цієї позначки вже через 48 годин після старту 17 квітня. У підрахунок увійшли продажі на PS5, Xbox Series X|S і ПК через Steam. Версія для Nintendo Switch 2 в японських і азійських магазинах з’явилась лише 24 квітня — тож фінальна цифра першого тижня буде ще вищою.

Від нової IP до потенційної франшизи

Роб Дайєр, COO Capcom USA, виступаючи на конференції iicon у Лас-Вегасі, не приховував задоволення.

“Ми дійшли до точки, де маємо ще одну IP — Pragmata — і, слава Богу, у Capcom є арсенал, з яким ми можемо продовжувати рухатись далі”, — сказав він у коментарі для Game File.

Прямого підтвердження розробки сиквела немає, але сигнал читається однозначно: якщо продажі тримаються, продовження буде.


Дайєр також похвалив японську команду розробників за готовність враховувати зворотний зв’язок від американського підрозділу — фокус-тести, опитування та демо допомогли налаштувати глобальну привабливість гри. Після всього часу в розробці, або, як сказав Дайєр, “Шести років пекла розробки”, за його словами, “воно того варте”.

Ключова деталь цього результату — відсутність серійної передісторії: за Pragmata не стоїть ні Devil May Cry, ні Monster Hunter, ні Resident Evil. Жоден бренд, який роками нарощував базу відданих гравців. Capcom відкривала двері в новий всесвіт з чистого аркуша — і, схоже, відчинила їх достатньо широко.

Раніше ми писали, що Pragmata набрала 2 млн вішлістів і 2 млн завантажень демоверсії ще за місяць до релізу — інтерес до гри явно не був випадковим. А наш редакційний огляд підтвердив: механіка хакінгу і постійне напруження від бойової системи виправдовують довге очікування.

Джерело: GamesRadar+

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати