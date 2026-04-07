Саудівські інвестори EGDC збільшили частку в Capcom: темп нарощування позицій насторожує фанатів / videogameschronicle.com

Саудівська інвестиційна компанія Electronic Gaming Development Company (EGDC) підвищила свою частку в Capcom з 5,03% до 6,04%. Дані надійшли зі “Звіту про великих акціонерів”, поданого до Canto Local Finance Bureau 6 квітня. Примітно, що первинний пакет у 5,03% EGDC придбала лише місяць тому — у березні 2026 року.





EGDC входить до структури Misk Foundation — некомерційної організації, заснованої у 2011 році саудівським кронпринцем Мухаммадом бін Салманом. Компанія називає покупку «чисто інвестиційним» рішенням і не декларує наміру отримати операційний контроль над Capcom. Основна мета, за власними заявами EGDC, — отримання прибутку від зростання вартості акцій та дивідендів. Станом на момент операції пакет акцій EGDC оцінюється приблизно у $670 млн.

EGDC — не новий гравець у японській ігровій індустрії. Компанія почала купувати акції SNK ще у 2020 році і нині контролює близько 96% видавця, відомого серіями King of Fighters та Fatal Fury. У випадку з Capcom темп поки значно менш агресивний.

EGDC — не єдиний саудівський інвестор у Capcom. Ріядська компанія Ayar Investment First Co. утримує приблизно 6,6% акцій видавця. За даними Capcom investor relations, оновлений пакет EGDC виводить її на четверте місце серед найбільших акціонерів компанії. Таким чином сукупна частка саудівських інвесторів у Capcom перевищує 12%.





Попри швидкий темп нарощування позицій, поточні показники далекі від порогу, що давав би можливість впливати на операційні рішення Capcom. Для порівняння: щоб отримати блокуючий пакет або реальний вплив на японських публічних компаніях, зазвичай потрібна частка понад 33%.

Capcom зараз переживає один із найуспішніших комерційних періодів в своїй історії. Ми писали, що Resident Evil Requiem продалась тиражем понад 5 млн копій менш ніж за тиждень після релізу і побила рекорд Steam у серії. А 17 квітня виходить довгоочікувана Pragmata — демоверсія якої зібрала 2 млн завантажень ще до релізу.

Джерело: GameRant