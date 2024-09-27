200 км пробігу за 5 хвилин зарядки – SAIC, GM та CATL розробили батарею зі швидкістю заряджання 6C

Спільне підприємство General Motors і SAIC разом з CATL розробили акумулятор, який позиціюється як акумулятор для електромобілів, що найшвидше заряджається серед усіх доступних сьогодні.

Акумулятор заснований на літій-залізо-фосфатній (LFP) технології й забезпечує швидкість заряджання 6C. C означає коефіцієнт заряджання акумулятора, а 6C означає, що акумулятор, теоретично, можна повністю зарядити за одну шосту години – 10 хвилин. На практиці новий акумулятор за короткий 5-хвилинний цикл зарядки відновлює запас ходу на понад 200 км.

За словами SAIC-GM, акумулятор 6C використовує низку новітніх технологій швидкої зарядки для підвищення ефективності електрохімічних реакцій, підвищення ефективності зарядки та гарантування стабільної роботи батареї. Відповідно до заяви, новий склад електроліту покращує провідність і знижує його в’язкість, посилюючи десольватацію іонів літію.

Що найкраще в цій новині, так це той факт, що мова йде не про віддалену технологію, яку треба чекати роками, а вже готове рішення. Зазначається, що перший автомобіль, який буде використовувати новий акумулятор, буде випущений наступного року.

Акумулятор розроблений для роботи на платформі електромобілів GM Ultium, яка використовує архітектуру quasi-900V, новий структурний дизайн CTP і кращі можливості охолодження. Ultium є фундаментальною основою для електромобілів наступного покоління GM, які вийдуть вже наступного року. Додаткові деталі про новий акумулятор також розкриють в наступному році.

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Джерело: arenaev

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