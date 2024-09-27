200 км пробігу за 5 хвилин зарядки – SAIC, GM та CATL розробили батарею зі швидкістю заряджання 6C

Спільне підприємство General Motors і SAIC разом з CATL розробили акумулятор, який позиціюється як акумулятор для електромобілів, що найшвидше заряджається серед усіх доступних сьогодні.
Акумулятор заснований на літій-залізо-фосфатній (LFP) технології й забезпечує швидкість заряджання 6C. C означає коефіцієнт заряджання акумулятора, а 6C означає, що акумулятор, теоретично, можна повністю зарядити за одну шосту години – 10 хвилин. На практиці новий акумулятор за короткий 5-хвилинний цикл зарядки відновлює запас ходу на понад 200 км.
За словами SAIC-GM, акумулятор 6C використовує низку новітніх технологій швидкої зарядки для підвищення ефективності електрохімічних реакцій, підвищення ефективності зарядки та гарантування стабільної роботи батареї. Відповідно до заяви, новий склад електроліту покращує провідність і знижує його в’язкість, посилюючи десольватацію іонів літію.
Що найкраще в цій новині, так це той факт, що мова йде не про віддалену технологію, яку треба чекати роками, а вже готове рішення. Зазначається, що перший автомобіль, який буде використовувати новий акумулятор, буде випущений наступного року.
Акумулятор розроблений для роботи на платформі електромобілів GM Ultium, яка використовує архітектуру quasi-900V, новий структурний дизайн CTP і кращі можливості охолодження. Ultium є фундаментальною основою для електромобілів наступного покоління GM, які вийдуть вже наступного року. Додаткові деталі про новий акумулятор також розкриють в наступному році.
Монструозна батарея CATL на 600 кВтгод заряджається до 70% ємності лише за 15 хвилин, але це скорочує ресурс у понад 2 раза
Джерело: arenaev
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: