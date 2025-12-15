ChatGPT зупинив жорстоке шахрайство: злочинець виманив у пенсіонерки $1 000 000 та збирався виманити ще стільки же

Літня жінка з Сан-Хосе стала жертвою схеми “pig butchering” і втратила майже $1 млн, повіривши чоловікові, з яким ніколи не бачилася наживо. Вона звернулася до ChatGPT лише тоді, коли рахунок на платформі “інвестицій” заблокували, і саме відповідь ШІ зупинила фінальний етап виманювання.

Pig butchering (“забій свині”) – це вид шахрайства, де злочинці “відгодовують” жертву довірою та фейковими прибутками, а потім виманюють у неї всі гроші одним великим “забоєм”. Знайомство почалося у Facebook — через подругу. Чоловік дуже швидко перетворив спілкування на щоденний обмін теплими фразами. Схема стартувала з “тестової інвестиції”: він переконав її переказати на “криптоплатформу” $15 тис. На екрані нібито з’явилося $24 тис. — моментальний “прибуток”, який створюють подібні сайти.

Після цього Ед почав тиснути активніше: $120 тис. з її IRA, потім вимога довнести $490 тис., ще один переказ на $62 тис., а згодом — новий раунд тиску на ще більші гроші. Коли вільних коштів не залишилося, він змусив її оформити другий іпотечний кредит і переказати $300 тис. Загалом — близько $987 тис., зібраних буквально по частинах її життя.

Платформа кожного разу малювала “зростання”. На піку на екрані було $2,4 млн, і саме тоді жінка спробувала вивести гроші. Сторінка миттєво “заморозилася”, і Ед заявив, що для розблокування потрібно ще $1 млн. У стані повного відчаю Лок звернулася до ChatGPT — вперше за весь час. Саме тут пролунав єдиний голос, який не намагався витягнути з неї гроші.

“ChatGPT сказав мені, що це шахрайство, і що мені треба йти в поліцію. Я злякалася, дуже злякалася, і подзвонила йому. Сказала: “ти мене обдурюєш!”. Зараз я намагаюся якось урятувати будинок. Я навіть не знаю, де житиму, якщо не зможу.”, — каже вона.

Подальший аналіз переказів показав, що всі кошти прямували до банку в Малайзії, де їх забирали групи, пов’язані з азійськими кримінальними центрами. Минулого тижня ФБР у Сан-Дієго повідомило про вилучення домену, який використовували групи з комплексу Tai Chang (відомого також як Casino Kosai) у селищі К’яукхат у М’янмі для атак на американських користувачів. Це класичний ланцюг pig butchering: емоційний гачок, демонстрація фейкових прибутків, виманювання дедалі більших сум, блокування рахунку та фінальний шантаж.

Окрім втрати майже мільйона, Лок тепер має податкові зобов’язання за зняття всіх коштів з IRA та величезний кредит. Вона лишилася з мінімальними ресурсами й ризиком втратити житло. Один простий запит до ШІ зупинив катастрофу лише тому, що вона зробила його вчасно. Якби це сталося на кілька місяців раніше, великої частини втрат могло би не статися.

