Шахрай виманив у жертви $91 млн у біткоїнах примітивним методом

Тетяна Нечет

Як не дивно, але соціальна інженерія й досі залишається робочою конячкою. 19 серпня стався резонансний випадок. Наївну жертву обікрали на 783 BTC вартістю близько $91,4 млн.

Зловмисник вміло видавав себе за агента підтримки апаратного гаманця. І йому таки вдалось обдурити жертву, змусивши її передати облікові дані гаманця. Після цього викрадені кошти почали виводити, зловмисник здійснив кілька депозитів на Wasabi Wallet — інструмент приватності, який зазвичай використовується для замітання слідів у мережі.

За збігом обставин, ця крадіжка сталася в річницю крадіжки $243 млн у Genesis Creditor.

Ця атака дуже схожа на серію крадіжок методом соціальної інженерії, які стались минулого року. А цього року загалом було вкрадено криптовалют на $3,1 млрд. І це ще не кінець 2025-го.

Джерело: ZachXBT

