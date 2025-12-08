У Малайзїї на майнерів, які вкрали енергії на понад $1 млрд, полюють за допомогою дронів та тепловізорів

Depositphotos

У Малайзії боротьба з нелегальними фермами для майнінгу біткоїна перетворилася на гру в кота й мишу. Це справжній детектив: влада використовує дрони, ручні датчики та шпигунство місцевих жителів, щоб виявляти майнерів, які масово крадуть електроенергію та завдають збитків державі.

Майнери діють обережно: мігрують з однієї порожньої будівлі в іншу, встановлюють теплозахисні щити, монтують CCTV-камери, посилену охорону та бар’єри з битею скляною крихтою. За останні 5 років влада Малайзії виявила близько 14 тис.незаконних майнінгових точок. Крадіжка електрики завдала державній компанії Tenaga Nasional (TNB) збитків на $1,1 млрд. До початку жовтня, на тлі нових рекордів біткоїна було зафіксовано близько 3 тис. випадків крадіжки електроенергії для майнінгу. У 2024 році лише у рамках однієї справи було конфісковано 985 установок для майнінгу.

“Ризики виходять за межі простої крадіжки. Вони буквально знищили нашу інфраструктуру і є загрозою для всієї системи. Це явно робота синдикату — про це говорить їхня мобільність і організація. Навіть якщо ви працюєте легально, ринок надто нестабільний. Не існує жодного майнінгу, який був би справді успішним у правовому полі”, — заявив Акмал Насрулла Мохд Насір, заступник міністра енергетики.

Полювання на майнерів починається з неба. Дрони пролітають над рядами магазинів та закинутих будинків, шукаючи аномальне тепло — термальний слід працюючих машин. На землі працюють портативні сенсори, які виявляють нерегулярне споживання електроенергії. Інколи все починається з простих скарг: мешканці повідомляють про “пташині звуки”, а правоохоронці знаходять аудіозаписи природи, що маскують гул працюючих ферм.

Над Малакською протокою височіє ElementX Mall — величезний торговий комплекс, що спорожнів під час пандемії та не відновився. У 2022 році він набув несподіваного орендаря: біткоїн-майнерів. До початку 2025 року ферма зникла. У Сараваку, за сотні миль, ситуація аналогічна: компанія Bityou розмістила ферму на території колишнього лісопильного майданчика. Компанія відмовилася коментувати ситуацію.

У Малайзії майнінг законний, якщо оператори офіційно отримують електроенергію та сплачують податки. Але 25 листопада спецкомітет запропонував заборонити майнінг. У світі майнінг споживає більше електрики, ніж усі ПАР чи Таїланд. Понад 75% цього видобутку зараз припадає на США, згідно з даними Cambridge Centre for Alternative Finance. Частка Малайзії менш прозора: у січні 2022 року вона становила 2,5% глобального хешрейту, але більш нових даних університет не опублікував.

Джерело: Bloomberg