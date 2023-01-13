Чехія розпочала відправку в Україну 120 модернізованих танків Т-72 — вони надходитимуть невеликими партіями протягом року

Прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала залишив свій підпис із побажаннями на зброї одного з танків, які були модернізовані його країною для ЗСУ і зараз вирушать до України. На початку листопада 2022 року Чехія, Нідерланди та США домовилися про модернізацію 90 танків Т-72. Ще 30 машин за місяць потому надала неназвана африканська країна.

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Згідно з заявою підприємства Excalibur Army, модернізація одного танка займає 66 днів, танки будуть готові до передачі ЗСУ зі швидкістю 1 машина за 4 дні – таким чином, постачання відбуватимуться невеликими партіями протягом 2023 року. У ході модернізації Т-72 отримають потужніший двигун, динамічний захист, тепловізори та сучасні системи зв’язку.

З часом Україні та союзникам стає все важче знаходити у світі радянські танки для модернізації та постачання. У поодиноких випадках такі країни, як Ангола, готові надати до 50 танків в обмін на постачання сучасних західних аналогів. Також, за даними французької преси, запчастини для танків надає Марокко. Програму Німеччини щодо заміни у дружніх країнах радянських танків на Leopard 2 в обмін на постачання їх в Україну фактично було зірвано для Польщі, Словенії та Словаччини. Однак Чехії все ж вдалося отримати танки Leopard 2A4 в обмін на її зусилля.

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У світлі рішення Польщі та Великобританії про надання сучасних танків Україні та створення для міжнародного альянсу, куди потенційно можуть увійти Німеччина, Фінляндія, Швеція, Іспанія та інші країни, подальше постачання радянських танків більше не є крайньою потребою, хоча і є бажаними. Питання у тому, чи зможуть країни Європи забезпечити для України мінімально необхідну кількість танків у 300, яку озвучив головнокомандувач Валерій Залужний.

Джерело: Defense Express