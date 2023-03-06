«Черепашки-ніндзя: Погром мутантів»: вийшов тизер-трейлер нового анімаційного фільму про черепах-супергероїв, який продюсує Сет Роґен

«Черепашки-ніндзя: Погром мутантів» / Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem — це вже друга анімаційна робота після мультфільму 2007 року та сьома картина у серії фільмів про черепах-супергероїв.

Тизер дає перший погляд на нову ітерацію улюблених ігор TMNT, яка по-новому розповість історію братів-мутантів, які вперше вибралися з каналізації та згодом стали супергероями.

Новий фільм «Черепашки-ніндзя: Погром мутантів» стане другим комп’ютерним фільмом про черепах-мутантів після мультфільму 2007 року і це вперше за 7 років герої з’являться на великому екрані, після фільму Майкла Бея «Підлітки-мутанти. Черепашки-ніндзя 2».

«Погром мутантів» початково з’явився у планах щодо серії фільмів Бея, а у 2018 році ідею підхопили Сет Роґен та продюсерська компанія Point Grey Pictures, які вирішили зробити стрічку анімаційною.

Сценаристи фільму — Сет Роґен та Джефф Роу («Таємниці Ґравіті Фолз», «Мітчелли супроти Машин»), останній виступить й у ролі режисера, співпрацюючи з Бренданом О’Браєном («Сусіди. На стежці війни 2»).

Роґен раніше казав, що хоче створити фільм, який зосередиться на підлітковому віці черепах, а пізніше повідомив, що у фільмі буде зірковий акторський склад: Міка Еббі (Донателло), Шамон Браун-молодший (Мікеланджело), Ніколас Канту (Леонардо) та Брейді Нун (Рафаель).

Серед решти акторів сам Роґен (Бібоп), Джон Сіна (Рокстеді), Джекі Чан (Сплінтер), Айо Едебірі (Ейпріл О’Ніл), Роуз Бірн (Шкіроголовий), а також Айс К’юб, Ганнібал Беррес, Натасія Деметріу, репер Пост Мелоун, Мая Рудольф. Джанкарло Еспозіто («Пуститися берега») виконає роль Бакстера Стокмана, а Пол Радд («Людина-мураха») — Мондо Гекко.

Фільм «Черепашки-ніндзя: Погром мутантів» дебютує в кінотеатрах 4 серпня 2023 року.

Джерело: Collider