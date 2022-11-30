Новий трейлер мультфільму за Super Mario Bros. — у ньому вперше показали Принцесу Піч та Донкі Конга

Через місяць після того, як Nintendo представила перший трейлер анімаційного фільму про Маріо, опублікували ще одне відео — цього разу даючи фанатам можливість вперше поглянути на принцесу Піч та горилу Донкі Конга.

Трейлер

Бойовик-комедія, знятий Аароном Горватом і Майклом Джеленіком, є першим анімаційним фільмом, заснованим на надзвичайно популярній відеогрі Nintendo. У фільмі, написаному сценаристом Меттью Фогелем, представлений зірковий ансамбль акторів, у тому числі Кріс Пратт, Сет Роґен, Джек Блек, Аня Тейлор-Джой, Кіген-Майкл Кі та Чарлі Дей. Над мультфільмом спільно з Nintendo працювала студія Illumination, яка подарувала нам такі мультиплікаційні шедеври як “Нікчемний я”, “Міньйони” та “Секрети домашніх тварин”.

У новому трейлері, випущеному у вівторок, показано, як Маріо (озвучений Праттом) виходить на арену, де намагається впоратися з Донкі Конгом (Роґен) — вигаданою горилою з ігрового всесвіту Nintendo (вперше Донкі Конг з’явився в популярній однойменній грі 1981 року).

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У ще одній сцені Луїджі (Дей) погрожує головному ворогу братів Боузеру (Блек). У трейлері продовжується подорож Маріо з перешкодами Грибним Світом та Райдужною дорогою, на шляху до звільнення принцеси Піч (озвучена Тейлор-Джой).

“Давай, Маріо. Наша велика пригода починається зараз”, — каже милий людиноподібний гриб Тоад (озвучений Кі) у трейлері, і Маріо прислухається до нього.

Консольна гра Super Mario Bros. була створена компанією Nintendo в 1985 році на основі аркадної гри Mario Bros. Гра також надихнула на створення кількох сиквелів ігор, телевізійного мультфільму та фільму в 1993 році (його часто називають однією з найгірших кіноадаптацій відеоігор — 3,8 бала з 10 на IMDb), а тепер і анімаційного мультфільму.

Спочатку адаптацію планувалося випустити на великі екрани 21 грудня 2022 року, наразі прем’єра запланована на 7 квітня 2023 року у видавництві Universal Pictures.

Джерело: The Hollywood Reporter