Cyberpunk 2077 2.0 вийде 21 вересня — за 5 днів до Phantom Liberty. Нові трейлери з презентації CD Projekt RED (дуже багато Ідріса Ельби)

CD Projekt Red опублікувала кінематографічний трейлер майбутнього доповнення Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, присвячений скорому релізу.

Трейлер присвячений новому герою гри ─ агенту Соломону Ріду у виконанні Ідріса Ельби. Відео знайомить гравців із передісторією персонажа.

З якоїсь невідомої причини на додаток до офіційного трейлера з субтитрами 20 мовами розробники «опублікували» окремий російський трейлер. Озвучка в ньому залишилася англійською, але російською мовою перекладено назву і доступні лише одні російські субтитри. Хоча в основному трейлер теж є російські субтитри. Додає загадковості цієї історії той факт, що російський трейлер прихований на каналі Cyberpunk 2077, а доступ до нього надається тільки за посиланням.

Доповнення Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, серед іншого, фундаментально змінює систему кіберімплантів та поведінку поліції, а також вносить серйозні зміни до системи здібностей та дерева умінь. DLC вийде 26 вересня 2023 року на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК.

На додаток до трейлера, розробники показали закадрове відео з коментарями Ідріса Ельба.

Крім того, CD Projekt Red опублікувала трейлер, який розкриває дату виходу оновлення Cyberpunk 2077 2.0. Його реліз заплановано на 21 вересня.

Також шанувальникам показали кілька додаткових відео, пов’язаних з оновленням Cyberpunk 2077 2.0.

І окремо можна переглянути відео всього стриму Night City Wire.