Оновлення GeForce NOW: NVIDIA припиняє безплатний доступ до Cyberpunk 2077 й не тільки

Олександр Федоткін

Cyberpunk 2077 / CD Projekt

NVIDIA готує оновлення свого хмарного сервісу GeForce NOW, плануючи вилучити з безплатного доступу Cyberpunk 2077 та низку інших  ігор. 


NVIDIA додасть до списку ігор, доступних на платформі, Crimson Desert та Fallout 3. Водночас власники пристроїв Apple Vision Pro, Meta Quest та VR отримають можливість грати з 90 FPS замість 60. Функція буде доступна підписникам рівня Ultimate. 

“Завдяки GeForce NOW користувачі можуть перетворити простір навколо себе на особистий ігровий кінотеатр, граючи в улюблені комп’ютерні ігри на величезному віртуальному екрані. Завдяки підтримці до 90 кадрів на секунду для користувачів Ultimate ігровий процес стає плавнішим, рухи — природнішими, а дії — комфортнішими”, — підкреслюють у NVIDIA.

Підтримку GeForce NOW отримають:

  • Everwind (Реліз в Steam відбувся 17 березня, сумісна з GeForce RTX 5080)
  • Retro Rewind — Video Store Simulator (реліз відбувся 17 березня )
  • Crimson Desert (Нова гра в Steam, 19 березня, сумісна з GeForce RTX 5080)
  • Fallout 3 (Steam)

Водночас з 1 квітня для безплатних користувачів стануть недоступними Cyberpunk 2077, Forza Motorsport, Icarus та Ark: Survival Ascended. Грати у ці ігри зможуть підписники рівня Premium та вище. 


У NVIDIA пояснюють, що це пов’язано з тим, що обладнання, призначене для безплатних підписників, не відповідає оновленим мінімальним системним вимогам цих ігор. Всі підписники GeForce NOW також повинні мати копію гри або принаймні ліцензію через Game Pass. До того ж сервіс накладає обмеження на кількість годин використання щомісяця.

Раніше ми писали, що бета NVIDIA GeForce NOW вийшла для Ubuntu 24.04 та SteamOS. Минулого року NVIDIA запустила RTX 5080 на GeForce NOW для 23 хітових ігор — S.T.A.L.K.E.R. 2 поки не в списку.

Хромбуки стають ігровими ПК: Google та NVIDIA дарують новим покупцям Chromebook річну підписку GeForce Now

3 хвилини – і AI-агент може починати торгівлю. Що змінилося після оновлення Agent Hub від Bitget
Зенітні дрони – новий ешелон ППО. Як вони покращать захист енергетики? Розбираємо на прикладі WIY STRILA

Джерело: Neowin

Навіть в космосі: Intel інтегрує процесори Xeon 6 у системи NVIDIA Rubin
Або ШІ, або відеокарти: NVIDIA скасувала запуск RTX 50 SUPER у 2026 році
NVIDIA інвестує рекордні $26 млрд у відкриті ШІ-моделі: серйозний виклик OpenAI та Anthropic
Жодних DLC для Cyberpunk 2077: у CD Projekt RED спростували обнадійливі чутки
CDPR показала "розпаковку" ювілейної колекції Cyberpunk 2077: мінімум $150, але без гри
Дженсен Хуанг відповів геймерам: DLSS 5 не халтура від ШІ
Понад 36 Гбіт/c: ентузіасти з Teclab обійшли обмеження тактової частоти у відеокартах RTX 50
Користувачі скаржаться на новий драйвер від NVIDIA: обмежує продуктивність RTX 50
Видаляйте: Nvidia радить "скасувати" січневий патч Windows 11, аби уникнути артефактів та падіння FPS в іграх
Перетворить ігри на кіно: NVIDIA представила DLSS 5
DLSS 4.5 розгромила FSR та нативний рендеринг у "сліпому" тесті на 6 іграх
Ноутбуки Dell та Lenovo першими отримають чипи Nvidia N1/N1X: в першій половині 2026 року
Sony тестує динамічне ціноутворення для ігор PlayStation
Забудьте про RTX 50 Super: Nvidia попереджає про дефіцит ігрових відеокарт та високі ціни
DLSS 5 посіяла паніку серед розробників Resident Evil Requiem
Між Windows та Linux: ОС Phoenix Pulsar отримала драйвер NVIDIA 590.48 та оптимізації для відеокарт RTX
CEO Anthropic критикує експорт ШІ-чипів NVIDIA до Китаю: "Як продавати ядерну зброю Північній Кореї"
RTX 5070 mobile 12 ГБ? Lenovo та Asus натякають на появу нової моделі Nvidia у власних ноутбуках
Cyberpunk 2077 з'явиться у Xbox Game Pass, — натякає Microsoft
Ідеальна для OpenClaw: NVIDIA представила модель Nemotron 3 Super для агентних ШІ
Дефіцит iPhone? NVIDIA посунула Apple як найбільшого замовника TSMC
