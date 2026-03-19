Оновлення GeForce NOW: NVIDIA припиняє безплатний доступ до Cyberpunk 2077 й не тільки

NVIDIA готує оновлення свого хмарного сервісу GeForce NOW, плануючи вилучити з безплатного доступу Cyberpunk 2077 та низку інших ігор.





NVIDIA додасть до списку ігор, доступних на платформі, Crimson Desert та Fallout 3. Водночас власники пристроїв Apple Vision Pro, Meta Quest та VR отримають можливість грати з 90 FPS замість 60. Функція буде доступна підписникам рівня Ultimate.

“Завдяки GeForce NOW користувачі можуть перетворити простір навколо себе на особистий ігровий кінотеатр, граючи в улюблені комп’ютерні ігри на величезному віртуальному екрані. Завдяки підтримці до 90 кадрів на секунду для користувачів Ultimate ігровий процес стає плавнішим, рухи — природнішими, а дії — комфортнішими”, — підкреслюють у NVIDIA.

Підтримку GeForce NOW отримають:

Everwind (Реліз в Steam відбувся 17 березня, сумісна з GeForce RTX 5080)

Retro Rewind — Video Store Simulator (реліз відбувся 17 березня )

Crimson Desert (Нова гра в Steam, 19 березня, сумісна з GeForce RTX 5080)

Fallout 3 (Steam)

Водночас з 1 квітня для безплатних користувачів стануть недоступними Cyberpunk 2077, Forza Motorsport, Icarus та Ark: Survival Ascended. Грати у ці ігри зможуть підписники рівня Premium та вище.





У NVIDIA пояснюють, що це пов’язано з тим, що обладнання, призначене для безплатних підписників, не відповідає оновленим мінімальним системним вимогам цих ігор. Всі підписники GeForce NOW також повинні мати копію гри або принаймні ліцензію через Game Pass. До того ж сервіс накладає обмеження на кількість годин використання щомісяця.

Раніше ми писали, що бета NVIDIA GeForce NOW вийшла для Ubuntu 24.04 та SteamOS. Минулого року NVIDIA запустила RTX 5080 на GeForce NOW для 23 хітових ігор — S.T.A.L.K.E.R. 2 поки не в списку.

Джерело: Neowin