Cyberpunk 2077 оновлять для PS5: контент знайомий, а графіка краща

Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

Команда CD Projekt Red підтвердила, що Cyberpunk 2077 отримає безкоштовне технічне оновлення для PlayStation 5 Pro найближчим часом. Оновлення покликане покращити продуктивність і графіку гри на апаратурі Pro‑версії консолі без додавання нового контенту.





Деталі про точну дату релізу і технічні характеристики розробники обіцяють оприлюднити найближчими тижнями. Це оновлення використовуватиме технологію PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) — систему AI‑апскейлінгу, яка була вперше анонсована минулого року і вже застосована у Resident Evil Requiem та кількох інших проектах. PSSR дозволяє рендерити ігрові сцени у нижчій роздільній здатності і підвищувати якість кадру за рахунок алгоритмів штучного інтелекту, забезпечуючи стабільнішу графіку та більш чітке зображення без втрати частоти кадрів.

“Готуйтеся до релізу на PS5 Pro, chooms — безкоштовне технічне оновлення для Cyberpunk 2077 для PlayStation 5 буде доступне найближчим часом. Деталі оголосимо в найближчі тижні”, — саме такий анонс з’явився на офіційній сторінці Cyberpunk у Х.

За даними Digital Foundry, нова версія апскейлера усуває проблеми мерехтіння та артефактів, які спостерігалися у попередніх версіях PS5, а результати оновлення демонструють більш стабільний і плавний візуальний ряд. Це дозволяє іграм на PS5 Pro виглядати ближче до нативного 4K, навіть якщо фактична роздільна здатність рендеру нижча.

Новий апскейлер стане частиною останнього оновлення системного ПЗ PS5, яке Sony почне поширювати поетапно з 17 березня. Крім Cyberpunk 2077, технологія буде доступна для таких ігор, як Silent Hill 2, Final Fantasy VII Rebirth, Dragon Age: The Veilguard, Alan Wake 2, Control, Senua’s Saga: Hellblade II, Nioh 3, Monster Hunter Wilds та інші. Для деяких проектів, як Assassin’s Creed Shadows та Cyberpunk 2077, PSSR буде впроваджено через окремі патчі у найближчі тижні.





Sony також зазначає, що у PS5 Pro користувачі матимуть змогу вмикати або вимикати PSSR для підтримуваних ігор. Хоча ефект відключення залежить від конкретного проекту, апдейт забезпечує гравцям контроль над продуктивністю та якістю графіки. Аналітики Digital Foundry, які мали можливість протестувати кілька ігор із новою версією технології, зазначили:

“Новий апскейлер забезпечує той рівень оновлення, на який ми очікували від PS5 Pro. Проблеми з мерехтінням, миготінням і іншими візуальними артефактами були усунуті, і він тепер забезпечує більш чітку та послідовну графіку у грі”.

Як мінімум, це свідчить про те, що апдейт PSSR не просто косметичний, а реально впливає на якість зображення всередині ігор, як мінімум у тих проєктах, які встигли протестувати експерти. Новий апскейлер став результатом спільної роботи Sony та AMD над Project Amethyst і покликаний зробити графіку на PS5 Pro якіснішою без зниження продуктивності. Оновлення Cyberpunk 2077 на PS5 Pro стане першим великим прикладом використання AI‑апскейлінгу у широкій доступності для гравців, демонструючи переваги нових апаратних можливостей консолі та інтеграції штучного інтелекту в покращення графіки вже існуючих ігор.

Джерело: X, TheVerge