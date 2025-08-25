banner
Daimler відновлює першу у світі вантажівку — чотирисильного двоциліндрового "монстра"

Daimler відновлює першу у світі вантажівку — чотирисильного двоциліндрового "монстра"
Копія першої в історії вантажівки проходить технічну реконструкцію/Daimler

Компанія Daimler Truck, що входить до складу концерну Daimler AG та займається виробництвом вантажівок, відновлює копію першої у світі вантажівки з двоциліндровим двигуном на 4 кінські сили. 

Копію було знято на відновлення з демонстраційного стенду у штаб-квартирі Daimler Truck у Лайнфельден-Ехтердінгені, на південь від Штутгарту, на території Німеччини. Протягом серпня її відновлюватимуть у професійному училищі в сусідньому Нюртінгені, де учні навчаються відновлювати та обслуговувати класичні автомобілі. Після повернення на завод Daimler вантажівка має бути повністю на ходу.

“Автомобіль ручної роботи буде відновлено до робочого стану під керівництвом досвідчених інструкторів та в рамках додаткової кваліфікації з класичних та сучасних автомобілів спеціально навченими учнями автомеханіків”, — заявляють у Daimler Truck. 

Перший демонстраційний заїзд запланований на жовтень, у рамках Spitzkraut Classics — заходу присвяченому класичнім автомобілям. Готліб Даймлер та його команда створили перший прототип вантажівки у 1896 році, через 11 років після того, як Даймлер представив перший мотоцикл з бензиновим двигуном. Мотоцикл з’явився раніше за перший автомобіль Даймлера, оскільки автомобіль перевантажив би двигун об’ємом 264 куб. см, що розвивав половину кінської сили (0,37 кВт) при 600 об/хв.

Згодом у Daimler перейшли до виробництва вантажівок, вдосконаливши силові установки. Прототип вантажівки був оснащений чотиритактним двигуном об’ємом 1060 куб. см з двома вертикальними циліндрами та запатентованою Daimler системою запалювання з гарячою трубкою. Він розвивав вражаючу потужність у 4 кінські сили.

Двоциліндровий двигун “Фенікс”, встановлений на оригінальній вантажівці Daimler 1896 року, розвивав потужність 4 к.с./Daimler

Крім того, газовий двигун був компактнішим, ніж альтернативні варіанти з вугільним паливом і паровим приводом, що розроблялися в той час в Англії, і тому Даймлер міг розмістити його за задньою віссю шасі, що багато в чому нагадував кінний візок. Багатошвидкісний ремінний привід від двигуна обертав поперечний проміжний вал, встановлений під піддоном. Шестерні на кожному кінці проміжного валу входили в зачеплення з внутрішніми зубцями зубчастих вінців, міцно закріплених на колесах візка, оббитих сталлю. Задня підвіска здійснювалася гвинтовими пружинами.

Водій вантажівки сидів перед передньою віссю з листовою ресорою, керуючи нею за допомогою невеликого горизонтального колеса через вертикальний вал та ланцюг. Вже у 1898 році прототип замінила більш досконала вантажівка з двигуном обсягом 2,2 літри, який розміщувався над передньою віссю, перед водієм, і рухав задні колеса через вал. Магнітне запалення Bosch замінило систему запалення Даймлера з нагрівальною трубкою. 

“Проєкт реставрації унікальним чином поєднує в собі автомобільні традиції, сучасне навчання та міжпоколінний обмін ремеслом. У школі Філіпа Маттеуса Хана в Нюртінгені, одній з провідних шкіл класичних та сучасних автомобілів у регіоні Штутгарта, автентичність має першорядне значення”, — підкреслюють у Daimler. 

Джерело: NewAtlas

