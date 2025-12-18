Давній організатор Apple WWDC втратив техніки на $30 000 через блокування Apple ID

Новини WTF 18.12.2025 comment views icon

Той випадок, коли не допомогли навіть зв’язки: давній фан Apple і багаторічний організатор її конференції для розробників втратив доступ до свого Apple ID, а з ним — і до всієї колекції техніки, включно з iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook та AirPods.

“20 років цифрового життя зникли в одну мить — завдяки Apple”

Доктор Паріс Батфілд-Еддісон — співзасновник ігрових студій Secret Lab та інструментів для наративних ігор Yarn Spinner, автор понад 20 книг із розробки ПЗ (зокрема й для екосистеми Apple), геймдизайну та ШІ. Він також є постійним спікером технологічних міжнародних конференцій і, що найважливіше в нашій історії, багато років допомагає з організацією конференції для розробників Apple WWDC

“Я фактично був євангелістом технологій Apple протягом всього свого професійного життя”, — каже Батфілд-Еддісон.

Однак все змінилось в один момент. Коли чоловік спробував активувати подарункову карту Apple на $500, придбану у великій роздрібній мережі, для оплати тарифного плану iCloud+ на 6 ТБ, його обліковий запис раптово був деактивований.

Давній організатор Apple WWDC втратив техніки на $30 000 через блокування Apple IDДавній організатор Apple WWDC втратив техніки на $30 000 через блокування Apple ID

Виявилось, що Apple розпізнала карту як потенційно скомпрометовану і повністю заблокувала доступ до Apple ID, Apple Developer ID та відповідно всіх пов’язаних пристроїв. Колекція включала iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, AirPods та Apple TV — обладнання на суму в $30 000 стало фактично не придатним до використання, поряд із втратою доступу до терабайтів особистих і робочих даних на них.

Давній організатор Apple WWDC втратив техніки на $30 000 через блокування Apple IDДавній організатор Apple WWDC втратив техніки на $30 000 через блокування Apple ID

Батфілд-Еддісон звернувся до продавця карти й служби підтримки з чеками та офіційним зверненням, але там не запропонували жодного рішення. Єдина порада, що прозвучала — створити новий Apple ID, яка сама по собі є юридично і технічно ризикованою, оскільки може порушити умови компанії та поставити під загрозу його акаунт розробника. Спроби розв’язати проблему через “внутрішні” канали компанії та регуляторів так само не були успішними.

Давній організатор Apple WWDC втратив техніки на $30 000 через блокування Apple ID
Листування зі службою підтримки Apple

Чоловік розписав всю історію у своєму блозі й ділиться оновленнями. В останніх згадується, що відділ зв’язків з керівництвом Apple “вивчає питання”, а також про інтерв’ю сайту Register. Цікаво, що журналістам давній фан iPhone заявив, що серйозно задумався про перехід на Android-смартфон і використання Linux для своїх ноутбуків.

“Так, це буде повне лайно, але як я можу знову довіряти обліковому запису, навіть якщо його повернуть?”.

Батфілд-Еддісон підозрює, що став черговою жертвою автоматизації функцій. Можливо, програма розпізнавання шахрайства Apple вже працює на ШІ й помилилась. Подібний безлад нещодавно стався на YouTube, який видалив кілька відео з обходом акаунту Microsoft у Windows 11, а потім відновив після підозри й скарги на автоматизовану модерацію.

Джерело: Phonearena, The Register

