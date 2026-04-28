NVIDIA нарешті анонсувала RTX 5070 mobile 12 ГБ

NVIDIA анонсувала мобільну версію відеокарти GeForce RTX 5070 12 ГБ GDDR7.





Нова відеокарта має заповнити пробіл між наявними RTX 5070 та RTX 5070Ti. Однак, за інформацією XMG, її вартість може бути порівняною з вже випущеними 5070Ti. Про появу GeForce RTX 5070 для ноутбуків стало відомо після анонсів Lenovo й MSI власних пристроїв з цією відеокартою. Однак NVIDIA нічого при цьому не повідомляла.

Наприкінці квітня NVIDIA нарешті підтвердила існування мобільної RTX 5070 та підтвердила її появу на ринку невдовзі. Цікаво, що нова модель була анонсована разом з оновленням драйверів GeForce Game Ready, а не окремо.

“Попит на відеокарти залишається високим, однак пропозиція пам’яті обмежена. Щоб максимально збільшити доступність пам’яті, ми випускаємо конфігурацію GeForce RTX 5070 для ноутбуків 12 ГБ та 24 Гб пам’яті G7. Це дає нашим партнерам доступ до додаткового пулу пам’яті на додаток до 16 Гб G7, які зараз постачаються з більшістю відеокарт GeForce. Конфігурація з 12 ГБ існуватиме паралельно з поточною конфігурацією з 8 ГБ, що дозволить нашим партнерам запропонувати споживачам ширший асортимент ноутбуків з GeForce RTX 5070”, — зазначається у повідомленні NVIDIA.

Словом, мобільна RTX 5070 отримала модулі пам’яті GDDR7 3 ГБ GDDR7 замість 2 ГБ у вже наявній RTX 5070. Однак повних технічних характеристик компанія досі не розкрила. За інформацією NVIDIA, нові моделі почнуть постачатись десь у червні. Першими нову відеокарту отримають ноутбуки XMG Apex 16 Max та Apex 17, MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK, а також Lenovo Legion Pro 5 16ADR10, Legion Pro 5 16IRX10, LOQ 15IRX10 й LOQ 17IRX10.





Джерело: NotebookCheck; NVIDIA