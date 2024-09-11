Трейлер сатиричного горору «Субстанція» — з Демі Мур, яка «омолодилась до жахів»

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За сюжетом фільму «Субстанція» знаменита акторка вирішує омолодитись за допомогою загадкової рідини й фактично створює «нову версію людини» — з дещо жахливими наслідками.

Роль суперзірки взяла на себе Демі Мур, тоді як її «омолоджену» версію зіграє Маргарет Кволлі («Бідолашні створіння», «Одного разу… в Голлівуді»). Зрежисувала фільм Каролі Фаржа («Помста»).

Фільм, який презентують як сатиричний горор-трилер, дебютував на Каннському фестивалі, де отримав приз за найкращий сценарій. В українських кінотеатрах стрічку «Субстанція» можна переглянути з 10 жовтня.

«Елізабет Спаркл — справжня суперзірка та володарка премії “Оскар”, яка веде популярне фітнес-шоу, аж допоки продюсер не вирішує знайти молодшу заміну. І тоді в житті Елізабет з’являється “Субстанція” — загадковий препарат для реплікації клітин, що створює кращу версію людини. Так народжується прекрасна Сью: молодша, гарніша, досконаліша… І наслідки цього стають напрочуд непередбачуваними», — з офіційного синопсиса.

Стрічка «Субстанція» наразі має 92% рейтингу на Rotten Tomatoes — з офіційною новою позначкою «Certified Fresh». У рецензіях відзначають чудову акторську гру, «новаторський стиль фільму» та неочікувані режисерські рішення.

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