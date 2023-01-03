Тім Суїні анонсував повернення Fortnite на Apple iOS у 2023 році – у цьому Epic Games допоможе європейський Закон про цифрові ринки (DMA)

Глава Epic Games Тім Суїні оголосив про повернення Fortnite на iOS у 2023 році, майже через три роки після того, як найбільш продавану гру було видалено з App Store за порушення правил платформи, що спровокувало судовий розгляд.

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У Твіитері Суїні написав: «Наступного року на iOS!».

Next year on iOS! — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 31, 2022



За цим від нього надійшов ще один твіт із зображенням персонажа Fortnite, який дивиться на феєрверк у вигляді числа 2023.

Раніше стало відомо, що Apple планує дозволити завантаження на свої пристрої додатків зі сторонніх магазинів, щоб відповідати нещодавно прийнятому в Євросоюзі Закону про цифрові ринки (DMA). Згідно з законом, Epic Games потенційно зможе повернути Fortnite на iOS, не використовуючи App Store.

Fortnite було видалено з App Store у серпні 2020 року після того, як Epic Games включила в гру можливість прямої оплати, що обходить систему покупок усередині додатків Apple, порушуючи правила App Store. У результаті Apple видалила Fortnite з App Store, поклавши на Epic провину за порушення правил.

Вилучення Fortnite з App Store спровокувало позов Epic Games проти технологічного гіганта з Купертіно. «Ми боремося за відкриті платформи та зміни політики, що однаково приносять користь усім розробникам. І це буде пекельна битва!» – сказав тоді Суїні.

Через три роки і Epic Games, і Apple оскаржують судове рішення, що було ухвалене у вересні 2021 року. Згідно з вердиктом суду, Apple повинна дозволити розробникам додавати додатки посилання на сторонні сайти. Це відкриває шлях для альтернативних способів оплати, що не вимагають від розробників використовувати систему покупок App Store.

‌Epic Games‌ стверджує, що контроль Apple над iOS та ‌App Store‌ є антиконкурентним і що альтернативні магазини додатків мають бути дозволені на iPhone. Apple, з іншого боку, вважає, що App Store залишається безпечним та надійним способом продажу та придбання для розробників і користувачів, тому його політика не повинна змінюватися. Суїні раніше називав політику App Store ведмежою послугою для розробників.

Джерело: MacRumors