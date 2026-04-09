Новини Кіно 09.04.2026

Дені Вільньов завершує трилогію: "Дюна 3" отримала офіційну дату релізу та перші подробиці сюжету

Офіційний реліз третьої частини "Дюни". Коли чекати? / Gamerant
Офіційний реліз третьої частини "Дюни". Коли чекати? / Gamerant

Довгоочікуване завершення епічної саги про Пола Атріда стає все ближчим. Студія Warner Bros. Pictures та Legendary Entertainment офіційно підтвердили, що третя частина франшизи, яка отримала назву “Дюна: Частина третя” (Dune: Part Three), вийде у світовий прокат 18 грудня 2026 року.


В українських кінотеатрах прем’єра традиційно відбудеться на день раніше — 17 грудня 2026 року. Режисер Дені Вільньов вже завершив основні зйомки та наразі працює над складним постпродакшеном, обіцяючи глядачам ще масштабніше видовище, ніж у попередніх частинах.

Технічна сторона фільму обіцяє стати новим стандартом для індустрії. Вільньов знову об’єднав зусилля з оператором Ґрейгом Фрейзером, щоб повністю зняти стрічку на камери сертифікації IMAX. Це дозволить розширити співвідношення сторін до 1.43:1 у спеціалізованих залах, забезпечуючи максимальне занурення. Очікується, що використання практичних ефектів у “Дюні 3” знову переважатиме над графікою, хоча для відображення нових планетарних локацій залучено передові алгоритми рендерингу. Попит на квитки вже зашкалює: перші партії для залів IMAX 70mm у США були розпродані за лічені хвилини після старту продажів у квітні 2026 року.


Акторський склад поповнився гучними іменами, які доповнять зірковий ансамбль. Окрім Тімоті Шаламе, Зендеї та Флоренс П’ю, офіційно підтверджено участь Роберта Паттінсона у ролі хитромудрого Скайтейла — майстра облич із Бене Тлейлаксу. Також до своїх ролей повернуться Джейсон Момоа (у несподіваному образі гхоли Дункана Айдаго) та Аня Тейлор-Джой, чия героїня Алія Атрід стане ключовою фігурою в боротьбі за владу. Шанувальники, які стежать за кар’єрою Роберта Паттінсона, з ентузіазмом сприйняли його приєднання до всесвіту Арракіса.

У фільмі «Дюна 3» розглядають кандидатуру Роберта Паттінсона на роль у акторському складі / Deadline
У фільмі “Дюна 3” розглядають кандидатуру Роберта Паттінсона на роль у акторському складі / Deadline

Сюжет стрічки базуватиметься на романі Френка Герберта “Месія Дюни”, проте з певними змінами. Вільньов вирішив зробити часовий стрибок у 17 років (замість 12 у книзі), щоб показати довгострокові наслідки правління імператора Пола Муад’Діба. Основний акцент буде зроблено на внутрішній боротьбі героя та його спробах вирватися з пастки пророцтв, які він сам і створив. Для розуміння глибини конфлікту варто згадати аналіз філософії “Дюни” та релігійного фанатизму, що став центральною темою всієї трилогії. Окрім піщаних дюн, глядачі нарешті побачать інші світи Імперії, зокрема планету Тлейлакс та розкішні сади на Кайтайні.

Джерело: Gamerant

