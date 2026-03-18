18.03.2026

Ребека Фергюсон в "Дюна 3" отримала лише одну сцену

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Кадр з фільму "Дюна 3"

Акторка Ребека Фергюсон повертається до ролі Леді Джессіки й матері Пола Атрейдеса в “Дюна 3”, однак ця поява на екрані буде надзвичайно короткою.


Зі слів Фергюсон, Дені Вільньов відвів у “Дюна 3” для неї всього одну сцену. Хоча це більше за те, на що вона сподівалась: початково акторка думала, що взагалі не з’явиться у продовженні.

“В мене немає жодних зауважень, сценарій чудовий. Але мій шлях був у першому та другому фільмах”, — розповіла акторка в подкасті Happy Sad Confused. “Я не думала, що Джессіка буде в третьому. А потім Дені сказав: “Мені потрібна одна сцена” і я її отримала”.

Фергюсон додала, що навіть пережила синдром FOMO — страх втраченої можливості, але потім прийняла все як належно.

“Це було дивне відчуття, заходити на знімальний майданчик, який ти так добре знаєш, і знати, що ти в цьому не береш участі. Було багато страху упущеної можливості. І зрештою прийняття. Ти просто повинна служити”.

Акторка не розкрила сцену, але, судячи з трейлеру, це коротка розмова Джесіки з Полом, в якому та повідомляє сину, що його батько “ніколи б не розпочав війну”. Нагадаємо, що події “Дюна 3” відбуваються через 17 років після другого фільму, де персонаж Шаламе вже постає в ролі імператора Арракісу.


Вільньов, який втретє і востаннє повернувся до режисури франшизи “Дюна” зібрав зірковий акторський склад: окрім Фергюсон і Шаламе, свої ролі у третьому фільмі повторюють Зендея (Чані), Флоренс П’ю (Ірулан), Хав’єр Бардем (Стілгар) та Джейсон Момоа (клон Дункана Айдахо). З’являються й новачки у складі Роберта Паттінсона, який грає лиходія з книг Скайтейла, а також Аня Тейлор-Джой, яка після короткого камео, отримала повноцінну роль Алії Атрейдес.

Фільм з офіційною назвою “Дюна: Частина третя” вийде в кінотеатрах 18 грудня. Вчора Warner Bros. представила офіційні постери персонажів і перший трейлер. Щодо Фергюсон, то екранного часу в інших проєктах акторці не бракує: за її участі вже 20 березня на Netflix вийде фільм “Гострі картузи”, а влітку чекаємо на реліз третього сезону “Таємниці бункера”.

Спецпроєкти
Джерело: The Playlist

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати