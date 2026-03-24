"Дюна 3" запустить бичачий цикл біткоїна? Крипторинок знову ловить сигнали

17 березня Warner Bros. випустила перший тизер до “Дюни: Частина 3” — і криптоспільнота одразу згадала про дивний патерн. Обидва попередні рази, коли з’являвся промо-матеріал франшизи, біткоїн стояв перед масштабним ралі.





Тепер ситуація повторюється: BTC торгується приблизно на $70 тис. і шукає напрямок. Перший трейлер “Дюни” вийшов восени 2020 року — тоді монета коштувала близько $10 тис. Впродовж наступних місяців біткоїн злетів до $64 тис. Промо “Дюни 2” з’явилося навесні 2023-го, коли BTC консолідувався в районі $27-28 тис. перед черговим бичачим забігом.

Четвертий халвінг стався 20 квітня 2024 року, а 6 жовтня 2025-го біткоїн встановив новий абсолютний максимум — $126 198. Саме це помітив криптотрейдер Kaleo у своєму пості в X. Його твіт розійшовся тисячами репостів:

“Релізи трейлерів до “Дюни 1” і “Дюни 2” обидва відбувались на дні ведмежих ринків. Щоразу після цього біткоїн влаштовував бичачі забіги, які призводили до нових історичних максимумів і тривали роками. Сьогодні вийшов трейлер до “Дюни 3″. Запускаємо знову, турбо!”.

Тизер вийшов рівно в день, коли біткоїн коротко злетів до $75 912 — шеститижневого максимуму — після чого відкотився нижче $75 тис. Наразі монета торгується приблизно на $70 400, що приблизно на $13 800 нижче, ніж рік тому.





Прем’єра фільму призначена на 18 грудня 2026 року. Наступний халвінг біткоїна очікується в першій половині 2028-го на блоці №1 050 000. Тобто до кінця 2026-го ринок входитиме у фазу між двома халвінгами — традиційно найактивнішу частину циклу. Від халвінгу 2024 року до жовтневого піку 2025-го BTC виріс на 100% — значно менше, ніж у попередніх циклах, що аналітики пов’язують із появою інституційного капіталу.

Доречі, два перші фільми Вільньова у сукупності зібрали $1,12 млрд у світовому прокаті та здобули вісім “Оскарів” із 15 номінацій. 18 грудня 2026 року “Дюна 3” виходить в один день із “Месниками: Судний день”, і вже обговорюється можливий “Барбенгеймер-ефект» — неофіційна назва події “Dunesday”.

Цікаво буде співвіднести ці дати з графіком руху біткоїна. Звісно, “індикатор Дюни” — це не технічний аналіз і не торговий сигнал. Але крипторинок давно працює на наративах, і цей — з конкретними цифрами за плечима — явно не збирається зникати.

Джерело: Х (CryptoKaleo)