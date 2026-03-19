Хор фріменів в трейлері "Дюна 3" записали голосом Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе у фільму "Дюна 3"

Композитор “Дюна 3” Ганс Циммер розповів, що дивовижний спів, що звучить у трейлері, був записаний за допомогою виконавця головної ролі Тімоті Шаламе.





“Дюна” знову здійснює мої мрії про співпрацю з легендарним режисером Дені Вільньовим і втілює його бачення через звуки”, — написав Циммер в Instagram. “З гордістю хочу поділитись новим співом фріменів, представленим у трейлері “Дюна 3″, розробленим у співпраці з Дені та виконаним моїм дорогим другом Тімоті Шаламе”.

Ганс Циммер — один із найвідоміших композиторів у світі кіно, вже відзначений “Оскаром” за музику до мультфільму “Король-лев”. До того ж саме він створив партитуру до першого “Гладіатора”, а також таких фільмів, як “Людина дощу”, “Пірати Карибського моря”, “Код да Вінчі”, “Інтерстеллар” та ін. Із “Дюною” він працює від моменту зйомок першої частини.

Що відомо про фільм “Дюна 3”?

Це третя частина в екранізації “Дюни” від Дені Вільньова, вона засновується на романі Френка Герберта “Месія Дюни” і продовжує історію Пола Атрейдеса з часовим стрибком у 17 років: він вже у ролі лідера, батька і фактично нового лиходія, який починає війну на Арракісі.





“Я граю старшого персонажа. Такого, на якого вплинули роки лідерства”, — пояснював Шаламе торік. “Не хочу сказати багато, але додам, що Дені неймовірно точно усвідомив цей виклик”.

Поряд із Шаламе, акторський склад “Дюна 3” включає Зендаю в ролі Чані, Флоренс П’ю в ролі Ірулан, Ребеку Фергюсон в ролі леді Джессіки, Хав’єра Бардема в ролі Стілгара, а також Джейсона Момоа в ролі клона Дункана Айдахо та Аню Тейлор-Джой в повноцінній ролі Алії. Є й одне дуже цікаве оновлення: Роберт Паттінсон в ролі лиходія з книг Скайтейла.

“Дюна: Частина третя” вийде в кінотеатрах 18 грудня, в Україні — днем раніше. Ця дата цікава тим, що в цей самий день запланована прем’єра “Месників”. Обидві студії відмовились поступатись, внаслідок чого фільм Marvel взагалі лишився без екранів IMAX.

Джерело: Games Radar