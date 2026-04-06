Чому квитки на покази третьої частини "Дюна" стали дефіцитом задовго до прем’єри

Шанувальники монументальної наукової фантастики Дені Вільньова готуються до фінального акту історії Пола Атріда. Попри те, що до релізу залишається чимало часу, попит на перегляд у преміальних форматах уже б’є рекорди. Стрічка “Дюна: Частина третя” (адаптація роману “Месія Дюни”) обіцяє стати технічним апогеєм трилогії, що змушує глядачів заздалегідь бронювати квитки у зали з найбільшими екранами.





Головною причиною такого ажіотажу є безкомпромісний підхід режисера до візуального ряду. Як і попередні частини, завершальний фільм повністю оптимізовано під формат IMAX з іконічним співвідношенням сторін 1.43:1. Для зйомок використовуються цифрові камери серії ARRI Alexa 65 з кастомною оптикою, що забезпечує неймовірну глибину різкості та деталізацію. Ті, хто пам’ятає огляд фільму “Дюна: Частина друга”, знають, наскільки критичним є розмір екрана для сприйняття масштабів, задуманих Вільньовом.

Очікується, що технічна складова також включатиме розширену підтримку формату IMAX 70мм у вибраних кінотеатрах світу. Це дозволяє отримати зображення з теоретичною роздільною здатністю до 18K, що є недосяжним для стандартних цифрових проєкторів. Враховуючи, що Дені Вільньов уже офіційно працює над сценарієм “Месії”, студія Warner Bros. намагається максимізувати кількість залів з лазерною проєкцією. Паралельно з візуальним рядом, Ганс Ціммер готує нову партитуру, і музика до “Дюни” знову стане невід’ємною частиною 12-канальної аудіосистеми IMAX.





Прокатна стратегія передбачає обмежені передпокази, на які вже зараз намагаються потрапити найбільш віддані фанати. Розуміння того, чим IMAX відрізняється від звичайного кінотеатру, стає вирішальним фактором при виборі місць. Крім того, Warner Bros. розглядає можливість випуску колекційних квитків-токенів для тих, хто встигне забронювати місця у перший тиждень. Подальший розвиток всесвіту “Дюни” залежатиме від фінансових успіхів цієї частини, хоча аналітики вже пророкують їй статус одного з найкасовіших релізів 2026 року.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: The Hollywood Reporter