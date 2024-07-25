«Дія» дозволить надсилати скарги на поганий звʼязок — навіть у режимі офлайн

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував можливість повідомляти про відсутність зв’язку у застосунку «Дія». Вона працюватиме навіть в режимі офлайн.

«Пізніше ви зможете повідомляти в Дії про проблеми зі звʼязком, навіть коли будете офлайн. Під час відновлення звʼязку інформація підтягнеться. Аналізуватимемо фідбек та працюватимемо над стабілізацією звʼязку далі».

Також Федоров розповів про заходи, які плануються для налагодження зв’язку під час знеструмлень. Вже здійснені такі кроки:

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) оновив вимоги до мобільних операторів. Вони повинні забезпечити 25% власної мережі генераторами для роботи понад 72 години. Інша частина мережі має працювати на акумуляторних батареях 10 годин.

Посилені перевірки виконання операторами державних вимог. Вони щоквартально звітуватимуть про роботу мережі в НЦУ, їх перевірятиме Національна комісія регулювання електронних комунікацій (НКЕК).

Оператори зв’язку зможуть подавати заявку в Обленерго, на модернізацію обладнання установи, яке живить базові станції. «Це дасть змогу швидше заряджати акумулятори».

Міністерство узгодило перелік обʼєктів, які повинні мати безперебійне живлення, його передаватимуть через ОВА до Обленерго. Парламент скасував мита та ПДВ на ввезення акумуляторів та генераторів.

Мінцифри також працює над бронюванням військовозобовʼязаних членів ремонтних бригад. Після обстрілів, знеструмлення або пошкодження базових станцій саме вони відновлюють роботу мережі, а тому повинні лишатися на своїх робочих місцях.

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Джерело: Михайло Федоров

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