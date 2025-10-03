Новини Україна 03.10.2025 comment views icon

"Дія" повідомлятиме, коли хтось нишпорить даними громадянина в реєстрах, — Мінцифри

Застосунок “Дія” невдовзі почне надсилати цікаві сповіщення, з яких можна буде дізнатися, хто і навіщо запитував дані громадянина у державних реєстрах.

Мінцифри повідомляє, що уряд України ухвалив постанову, яка запускає моніторинг доступу до даних громадян. Система фіксуватиме кожен випадок звернення до даних українців з боку державних органів. “Дія” сповістить громадянина, коли, хто, та навіщо звертався у пошуку його даних.

“Як це працюватиме? Наприклад, при оформленні послуги державному органу потрібні ваші дані — працівник робить запит у реєстрі. Трембіта зафіксує цей факт — і ви отримаєте сповіщення у Дії з усіма деталями: хто, коли й навіщо.”, — йдеться у повідомленні міністерства.

Звичайно ж, ця практика матиме обмеження. Не повідомлятимуть про випадки, що стосуються досудового слідства та розслідування злочинів, пов’язаних з контррозвідкою та боротьбою з тероризмом. Також кожне звернення фіксуватиметься системою, тож теоретично їх можна буде відстежити у разі необхідності.

“Дія” стане маркетплейсом, компанії пропонуватимуть послуги, — Мінцифри

Міністерство посилається на досвід Естонії, де вже працює подібна послуга Data Tracker. Українці дослідили досвід партнерів та впроваджують його “щоб підвищити прозорість держави та дотримуватися європейських стандартів захисту даних”. Про старт послуги міністерство повідомить окремо.

