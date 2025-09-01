Офіційно: в "Дія" запрацював національний ШІ-бот — перший у світі для надання держпослуг

Дія.АІ / Мінцифри

В Україні запускають Дія.АІ — національного асистента, який допоможе спілкуватися з державою напряму, без зайвої бюрократії. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Дія.АІ позиціюється як персональний помічник, який знає все про сервіси в застосунку та на порталі “Дія”, а також про ініціативи Мінцифри. Асистент вміє знайти потрібну послугу, перевірити інформацію про власність чи бізнес, а головне — допоможе оформити послугу прямо в чаті. Уже зараз він видає довідку про доходи. До кінця року перелік можливостей стане ще ширшим. Далі штучний інтелект інтегрують і безпосередньо в мобільний застосунок “Дія”.

“Українці першими у світі отримуватимуть держпослуги через ШІ”, — заявляють у Мінцифри.

Як працює Дія.АІ

Щоб скористатися новою ШІ-пропозицією від Мінцифри, потрібно виконати кілька кроків:

Зайти на портал “Дія” й натиснути на “Дія.АІ”.

Авторизуватися.

Написати у чат свій запит, наприклад: “Хочу відкрити ФОП”.

Асистент детально пояснить крок за кроком, що робити далі.

“Це новий формат взаємодії з державою та ще один революційний крок у розвитку держпослуг. АІ-асистентів уже мають Естонія, Сінгапур, Велика Британія, але тільки в Україні національний агент надає послуги людям просто в чаті”, ─ заявляють у Мінцифри.

Зараз ШІ-асистент працює в режимі відкритого бета-тестування. Команда навчає його відповідати ще точніше, використовуючи відгуки реальних користувачів.

Долучитися до тестування Дія.АІ можна за наступним посиланням. Після тестування бажано залишити відгук про роботу нової функції — обрати реакцію “дієва” або “не дієва” та написати свій коментар. Це допоможе зробити сервіс кращим.