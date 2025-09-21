"Дія" стане маркетплейсом, компанії пропонуватимуть послуги, — Мінцифри

Хороша ідея єдиного центру документів та державних послуг для громадян перетворюється на маркетинговий застосунок. “Дія” ставатиме більш монетизованою.

Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації, розповіла про перспективи застосунку “Дія” для Forbes Ukraine. У «Дії» запланований маркетплейс, де компанії безпосередньо зможуть пропонувати власні послуги. Послуги для бізнесу будуть платними, як вже наявний мультишеринг документів, котрий має великий попит, за словами замміністерки.

В умовах війни, коли держава потребує коштів, “Дія” підсилюватиме монетизацією. Раніше повідомлялося про впровадження “Дія.Підпис” для юридичних осіб, для швидкого підписання документів. Мінцифри також анонсує платну послугу для бізнесу з перевірки правдивості даних клієнтів.

Велика увага приділяється штучному інтелекту. Нещодавно був запущений національний ШІ-бот для надання держпослуг. Персональний асистент надаватиме послуги та відповіді на питання на порталі “Дія”. Під час надання таких послуг, як отримання ветеринарної ліцензії, штучний інтелект здійснює попередній аналіз документів, перевіряє відповідність вимогам та надає рекомендації — під контролем людини.

Щодо соціальних послуг, зараз проходить пілотне тестування сервіс надання базової соціальної допомоги. У майбутньому Послуга має об’єднати всі соціальні виплати. Людина подаватиме заяву онлайн, а сума розраховуватиметься автоматично, з урахуванням статусів заявника. Таким чином “Дія” продовжує позбавляти від необхідності обтяжливого збирання довідок та документів в установах