Для Starfield з’явився мод, що вимикає набридливу діалогову камеру

Діалогова камера Starfield, як і її система переконання, нагадують своїх побратимів із Oblivion – гри 2006 року. І далеко не всі гравці у захваті від цих компонентів. Тепер, нарешті, з’явився мод для Starfield, що дозволяє налаштувати їхню роботу відповідно до особистих уподобань.

Мод Disable Dialogue Camera дозволяє вести розмови як від третьої, так і від першої особи, але без різкого збільшення зображення. Це робить групове спілкування (наприклад, при першому знайомстві з різними учасниками Constellation) менш моторошним і смиканим. Також є можливість руху під час розмови з NPC.

Мод Disable Dialogue Camera сумісний з Enhanced Dialogue Interface – популярним модом Starfield, який центрує варіанти відповідей у діалогах та підвищує їх чіткість, а також пропонує інші налаштування. Пропонуються теми оформлення, тому текст можна оформити в стилі Fallout або The Witcher.

Щоб встановити Disable Dialogue Camera, потрібно мати Starfield Script Extender та Address Library for SFSE Plugins. Ці компоненти необхідні для встановлення широкого переліку інших модів, що покращують гру.

Джерело: pcgamer