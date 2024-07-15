До +65°C на сонці. Урбаністи визначили «найгарячіші» місця Києва

Україну накрила нетипова літня спека, через що ледь не щодня оновлюються температурні рекорди. 11-12 липня 2024 року фіксувалися рекорди в низці областей, а на вихідних ця тенденція збереглася.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 13 липня в Києві встановлено два температурних рекорди. Максимальна температура повітря досягла 35,4°С, що на 1,3°С вище попереднього рекордного показника 1936 року. Середньодобова температура повітря становила 29,0°С, що перевищило попередній рекорд 1951 року на 0,7°С, а кліматичну норму – на 8,3°С.

Далі ─ більше. 14 липня метеорологи зафіксували в Києві вже три температурних рекорди. Мінімальна температура повітря у столиці цього дня не опустилася нижче 22,7°С. Попереднє рекордне значення 1951 року перевищено на 1,6°С. Максимальна температура повітря досягла 35,9°С, що на 2,7°С вище попереднього рекордного показника 1951 року. Середньодобова температура повітря становила рекордні 29,2°С, що перевищило попередній рекорд 1951 року на 1,8°С, а кліматичну норму – на 8,2°С. Всього від початку місяця вже встановлено десять температурних рекордів.

Однак на відкритому сонці різні поверхні нагріваються до значно вищих температур. Спільнота «Містознавство» провела вимірювання температури поверхонь в різних публічних просторах столиці та наочно продемонструвала результати досліджень. Вимірювання проводив інфрачервоним пірометром Benetech GM321.

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Отже, тротуарна плитка нагрівається до +37°C у тіні та до +57°C на відкритому сонці. Асфальтове покриття доріг та тротуарів прогрівається до +55°C. Та найгірша ситуація з пофарбованими дерев’яними лавками, які на сонці розпеклися до +65°C. Лавки в тіні демонструють температуру навколишнього середовища близько +35-36°C. Зелені газони забезпечують найбільшу «прохолоду» за таких умов ─ +27°C у тіні та +37-38°C на відкритому сонці.

Квартири на верхніх поверхах багатоповерхівок за таких умов перетворюються на філіали саун та духовок. Побутовий термометр 14 липня ввечері демонструє +33,3°C. Такий результат спостерігається на 9-му поверсі, не захищеному деревами, на західній стороні будинку із закритими жалюзями. Підливають масла на пательню відключення світла, які не дозволяють охолодити повітря у квартирі.