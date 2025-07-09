Шостий палець заважає геймеру на Steam Deck — спільнота Reddit допомагає

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Додатковий великий палець на руці може здатися зручним для користування портативними консолями, але цьому власнику Steam Deck він заважає.

Користувач Reddit Alpha-Quartz у захваті від Steam Deck, але виявив, що досить віддалений джойстик консолі для нього важкодоступний через ще один великий палець, який він має на руці. Він розповідає, що використання Steam Deck для нього було кошмаром, порівняно з контролерами Xbox та PlayStation. Його пост зібрав майже 10 тис. лайків та сотні коментарів.

Користувачі Steam Deck із хистом до модінгу запропонували допомогу. Один з них, SpecificGreen9140, вже наступного дня поділився відео створеного ним та надрукованого на 3D-принтері подовжувача для великого пальця в дії та кресленнями для друку. По суті це подовжувач контактного майданчика, який кріпиться до джойстика, та зміщує центр зусиль ліворуч.

Насадка потребувала невеликої зміни, але користувач Woogies представив краще рішення, за загальною згодою. Хтось з ніком D_Bagggg навіть зробив та показав в темі рішення для тих, кому потрібний додатковий палець, але є лише п’ять. Цей «пристрій» був створений задля жарту, а не образи, і був позитивно сприйнятий спільнотою.

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«Єдині два випадки, коли я відчував себе у невигідному становищі — зі Steam Deck та під час певних тренувань у спортзалі. В іграх це зазвичай було перевагою, особливо таких як Tekken/Mortal Kombat для старших класів, а також у стратегіях на ПК. Я багато граю в DoTA 2 та подібні ігри, і наявність зайвого великого пальця допомагає», — розповідає Alpha-Quartz.

Геймер приємно вражений рівнем підтримки. Наразі розробка оптимального контролера триває, оскільки доопрацювання потребує спосіб кріплення запропонованих варіантів до джойстика.

Джерело: GamesRadar

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