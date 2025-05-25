Steam Deck в голові — Valve готує свій Neuralink, чипи для нього з’являться вже цього року

Зображення Valve / GDC

Розділ Технології виходить за підтримки

Гейбу Ньюеллу потрібний ваш мозок. Valve здавна має плани на нейроінтерфейс, але наразі конкретика обмежується розробкою чипа для нього.

Спостерігач Valve Бред Лінч помітив в оновлення у блозі проєкту нейроінтерфейсу Valve Starfish стосовно розробки спеціалізованого чипа для мозкового імпланту. Це спеціальний «електрофізіологічний» чип, призначений для запису активності мозку та стимуляції його стимуляції. Starfish не стверджує, що вже створила системи для його функціонування або можливість його імплантації в голову людини.

Ще понад десять років тому внутрішні психологи вивчали реакцію мозку людей на комп’ютерні ігри. Valve колись розглядала датчики на мочки вух для своєї першої гарнітури віртуальної реальності. Компанія публічно обговорювала ідею інтерфейсів мозок-комп’ютер для ігор на GDC у 2019 році. Того ж року Гейб Ньюелл заснував стартап з розробки нейроінтерфейсу Starfish Neuroscience, який зараз оприлюднив плани щодо випуску свого першого чипу пізніше цього року.

«Ми очікуємо, що наші перші чипи з’являться наприкінці 2025 року, і ми зацікавлені у пошуку партнерів, для яких такий чип відкриє нові захопливі можливості», — пише нейроінженер Starfish Нейт Чермак.

Проте метою Starfish є створення меншого та менш інвазивного імплантату, ніж у конкурентів. Такого, який зможе забезпечити одночасний доступ до кількох ділянок мозку та не потребує батареї. Використовуючи лише 1,1 мілівата під час «звичайного запису», за словами Starfish, чип зможе працювати за допомогою бездротової передачі енергії. Компанія наводить такі характеристики:

Загальне споживання енергії 1,1 мВт

Розміри 2 x 4 мм (крок BGA 0,3 мм)

Здатність запису (піки та LFP) та стимуляції (двофазні імпульси)

32 місця для електродів, 16 каналів одночасного запису на частоті 18,75 кГц

Одне джерело струму для стимуляції на довільних парах електродів

Вбудований моніторинг імпедансу та вимірювання перехідних процесів напруги стимуляції

Цифрова обробка даних на борту та виявлення піків дозволяють пристрою працювати через бездротові інтерфейси з низькою пропускною здатністю.

Виготовлення за 55-нм технологічним процесом TSMC

Для порівняння, імплант Neuralink N1 має 1024 електроди на 64 дротах, імплантованих у мозок, чип зі споживанням близько 6 міліватів, акумулятор, котрий періодично потребує бездротового заряджання. Весь імплант (не лише чіп) має розміри близько 23 мм завширшки та 8 мм завтовшки.

Starfish зазначає, що для розв’язання таких проблем, як хвороба Паркінсона, може бути важливим під’єднання до кількох частин мозку одночасно, а не лише до однієї. За словами компанії, Існує все більше доказів того, що низка неврологічних розладів пов’язана з дисфункцією на рівні нейронних ланцюгів, під час якої взаємодія між ділянками мозку може порушуватися. Здається, наразі Valve у цьому питанні цікавлять більш серйозні речі, ніж якісь там ігри. Apple, до речі, теж хоче нейроінтерфейс, але наразі далі керування iPhone задум не розповсюджується.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерела: Starfish, The Verge, X

Розділ Технології виходить за підтримки

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.