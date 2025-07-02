Життя без Google: один з найпопулярніших ютуберів провів дегуглінг та використовує Steam Deck дивним чином

YouTube / PewDiePie

Відеоблогер PewDiePie вирішив позбавитися Google у своєму житті — ніяких Gmail, Android тощо. Він дуже вихваляє Steam Deck як допоміжний засіб у цьому.

Чи не найпопулярніший ютубер у світі (а може ні) Фелікс «PewDiePie» Ч’єльберг записав відео, в якому розповідає про причини повної дегугліфікації та як він це робить. Якщо коротко, йдеться про занепокоєння стеженням, конфіденційністю та думку про те, що цьому зажди є альтернатива. Майже.

«Останні кілька тижнів я повністю вимкнув Google. Я не користуюся жодним із так званих безплатних сервісів Google. Окрім YouTube, [від якого] я буквально нікуди не можу втекти», — визнав PewDiePie.

Ютубер занепокоєний не тільки особистою таємницею, але й контролем над пристроями. Він вважає, що альтернативи сервісам компанії з відкритим кодом навіть кращі, але просто не мають багатомільярдного бюджету та просування. Якщо говорити конкретно, він перейшов на DuckDuckGo, а також на інший браузер та поштовий клієнт. Але технічно найскладнішою частиною будо позбавитися Android.

Для користування телефоном PewDiePie обрав операційну систему з відкритим кодом Graphene. Йому сподобалися можливості детального контролю доступу до файлів і тек, а також не менш прискіпливий контроль доступу програм до інтернету. У процесі він виявив, що його улюблений застосунок для нотаток не працює на Raspberry Pi. І тут на сцену виходить… Steam Deck.

На портативну консоль Valve Фелікс встановив чистий Arch Linux (сама SteamOS теж базується на ньому). У такій комбінації запрацювала улюблена програма та багато іншого. Зокрема, ентузіаст зайнявся оптимізацією енергоспоживання Steam Deck. І, як не дивно, він ще й грає на ній.

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«І перш ніж ви запитаєте, так, я все ще можу на ній грати. Вона використовує 2% процесора. Наразі це щось на кшталт дивної домашньої лабораторної потвори, але я її люблю».

Сенс експерименту зі Steam Deck не втому, що консоль вкрай необхідна для досягнення його мети, а в тому, що для досягнення незалежності та конфіденційності можна використати будь-що у наявності, пристрій чи програми. Експеримент викликав багато критики та різних думок, зокрема навіть політичних. Але з завданням ютубера наробити хайпу та зібрати перегляди PewDiePie впорався.

Джерело: PC Gamer