DOOM: The Dark Ages потрапить у день релізу в каталог Xbox Game Pass + ще 10 ігор у травні

Doom: The Dark Ages

Microsoft оновлює каталог Xbox Game Pass великою партією ігор — у травні до бібліотеки додадуть понад 10 тайтлів.

Разом з ними будуть три нових релізи в перший день. Найгучніший з них — DOOM: The Dark Ages, який стане доступний з 15 травня. Це приквел до DOOM (2016) від id Software з масштабними руйнуваннями, кібердемонами і новою зброєю в дусі середньовічного фентезі, зокрема Reaver Chainshot. Гра вийде на ПК, Xbox Series X і в хмарному форматі.

Другий реліз у день виходу — Revenge of the Savage Planet, що з’явиться в Game Pass 8 травня. Це кооперативний екшен від третьої особи, що є продовженням Journey to the Savage Planet. Ще одна новинка — пригодницька гра Kulebra and the Souls of Limbo, яка потрапить до каталогу 16 травня. Це історія про подорож у потойбіччя вийде одразу на всіх основних платформах: консоль, ПК та хмара.

Загалом ось повний список оновленого каталогу Xbox Game Pass у травні:

Dredge — Вже доступно (Cloud, ПК та Xbox Series S/X)

Dungeons of Hinterberg — вже доступно (консоль) – тепер зі стандартним Game Pass

Flintlock: The Siege of Dawn — вже доступно (Xbox Series X|S) – тепер зі стандартним Game Pass

Metal Slug Tactics — вже доступно (консоль) – тепер зі стандартним Game Pass

Dragon Ball Xenoverse 2 — вже доступно (хмара, консоль та ПК)

Revenge of the Savage Planet — 8 травня (хмара, ПК та Xbox Series X|S)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed — 8 травня (хмара, консоль та ПК)

Warhammer: Vermintide 2 — 13 травня (хмара та консоль)

DOOM: The Dark Ages — 15 травня (хмара, ПК та Xbox Series X|S)

Kulebra and the Souls of Limbo — 16 травня (хмара, консоль та ПК)

Firefighting Simulator: The Squad — 20 травня (хмара, консоль та ПК)

Police Simulator: Patrol Officers — 20 травня (хмара, консоль та ПК)

Якщо подивитися, то у травні Microsoft додає до Game Pass великий мікс новинок і перевірених тайтлів. А ось 15 травня п’ять ігор повністю покинуть Xbox Game Pass:

Brothers: A Tale of Two Sons (хмара, консоль та ПК)

Chants of Sennaar (хмара, консоль та ПК)

Dune: Spice Wars (хмара, консоль та ПК)

Hauntii (хмара, консоль та ПК)

The Big Con (хмара, консоль та ПК)

З цікавого у квітні до Game Pass додали Clair Obscur: Expedition 33, вперше для гравців ПК Grand Theft Auto 5 та Tempopo.

Джерело: Game Spot