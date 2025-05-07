Новини Ігри 07.05.2025 о 10:36 comment views icon

DOOM: The Dark Ages потрапить у день релізу в каталог Xbox Game Pass + ще 10 ігор у травні

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

DOOM: The Dark Ages потрапить у день релізу в каталог Xbox Game Pass + ще 10 ігор у травні
Doom: The Dark Ages

Microsoft оновлює каталог Xbox Game Pass великою партією ігор — у травні до бібліотеки додадуть понад 10 тайтлів.

Разом з ними будуть три нових релізи в перший день. Найгучніший з них — DOOM: The Dark Ages, який стане доступний з 15 травня. Це приквел до DOOM (2016) від id Software з масштабними руйнуваннями, кібердемонами і новою зброєю в дусі середньовічного фентезі, зокрема Reaver Chainshot. Гра вийде на ПК, Xbox Series X і в хмарному форматі.

Другий реліз у день виходу — Revenge of the Savage Planet, що з’явиться в Game Pass 8 травня. Це кооперативний екшен від третьої особи, що є продовженням Journey to the Savage Planet. Ще одна новинка — пригодницька гра Kulebra and the Souls of Limbo, яка потрапить до каталогу 16 травня. Це історія про подорож у потойбіччя вийде одразу на всіх основних платформах: консоль, ПК та хмара.

Загалом ось повний список оновленого каталогу  Xbox Game Pass у травні:

  • Dredge — Вже доступно (Cloud, ПК та Xbox Series S/X)
  • Dungeons of Hinterberg — вже доступно (консоль) – тепер зі стандартним Game Pass
  • Flintlock: The Siege of Dawn — вже доступно (Xbox Series X|S) – тепер зі стандартним Game Pass
  • Metal Slug Tactics — вже доступно (консоль) – тепер зі стандартним Game Pass
  • Dragon Ball Xenoverse 2 — вже доступно (хмара, консоль та ПК)
  • Revenge of the Savage Planet — 8 травня (хмара, ПК та Xbox Series X|S)
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed — 8 травня (хмара, консоль та ПК)
  • Warhammer: Vermintide 2 — 13 травня (хмара та консоль)
  • DOOM: The Dark Ages — 15 травня (хмара, ПК та Xbox Series X|S)
  • Kulebra and the Souls of Limbo — 16 травня (хмара, консоль та ПК)
  • Firefighting Simulator: The Squad — 20 травня (хмара, консоль та ПК)
  • Police Simulator: Patrol Officers — 20 травня (хмара, консоль та ПК)

Якщо подивитися, то у травні Microsoft додає до Game Pass великий мікс новинок і перевірених тайтлів. А ось 15 травня п’ять ігор повністю покинуть Xbox Game Pass:

  • Brothers: A Tale of Two Sons (хмара, консоль та ПК)
  • Chants of Sennaar (хмара, консоль та ПК)
  • Dune: Spice Wars (хмара, консоль та ПК)
  • Hauntii (хмара, консоль та ПК)
  • The Big Con (хмара, консоль та ПК)

З цікавого у квітні до Game Pass додали Clair Obscur: Expedition 33, вперше для гравців ПК Grand Theft Auto 5 та Tempopo.

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Джерело: Game Spot

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