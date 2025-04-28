Doom: The Dark Ages отримає найбільшу кампанію у серії з 22 рівнями і проходженням на 20 годин

Doom: The Dark Ages / id Software

15 травня вийде Doom: The Dark Ages — нова гра від id Software, яка обіцяє стати найбільшою у франшизі.

Гейм-директор проєкту Х’юго Мартін підтвердив: кампанія налічуватиме 22 рівні, а повне проходження триватиме близько 20 годин. Для порівняння, Doom Eternal і Doom (2016) мали лише по 13 рівнів. Ця частина зосереджена на сюжеті, бойових механіках і дослідженні світу. За словами Х’юго Мартіна, розробники «віддали цьому все, що мали, не залишили жодної функції недопрацьованою». Гравців чекає класичний FPS-бій, парирування, мехів, а також величезні локації для дослідження.

Один із нових світів — Космічне Царство — обіцяють як справжню родзинку гри. Це вимір з лавкрафтівською архітектурою та новими ворогами, серед яких — Космічний Барон. Цей дволезовий монстр атакує як у ближньому бою, так і на відстані. Він випускає псионічні залпи, здатні блокувати снаряди гравця та виснажувати його здоров’я. А після битви з ним на горизонті з’явиться ще більш небезпечний суперник — гібридний Какодемон, який використовує телепатичні атаки й ударні щупальця.

Для боротьби з новими загрозами в арсеналі Вбивці Думу з’явиться Ланцюговий постріл Розбійника. Ця залізна булава може завдавати як легких ударів на короткій дистанції, так і потужних ударів на відстані, якщо зарядити Сферу Хаосу.

Нова середньовічна частина працює на рушії idTech 8. Він дозволяє створювати більші простори, більше ворогів на екрані, кращі руйнування та використовує повністю динамічне освітлення з трасуванням променів. Гра стабільно триматиме 60 кадрів на секунду на PlayStation 5 і PS5 Pro.

Окрім основної кампанії, гравцям обіцяють ще більше контенту. А саме секрети, нові здібності для розблокування, додаткову зброю й масштабні бої з демонами. Для тих, хто придбає преміумвидання, гра буде доступна вже 13 травня. id Software і Bethesda випустять нову частину DOOM одночасно на основних платформах та в Game Pass 15 травня. У Steam триває передзамовлення гри за 2449₴.

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Джерело: PlayStation.Blog