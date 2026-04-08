Xbox і Playground Games показали карту Forza Horizon 6 у японському сетингу

Forza Horizon 6 / Playground Games

Xbox і Playground Games опублікували офіційне зображення карти Forza Horizon 6 — і вперше визнали вголос: карта Мексики у FH5 гравцям не зайшла. Японська відповідь виглядає принципово інакше.





За словами розробників, нова карта — найщільніша та найрельєфніша в серії. Токіо займає центральне місце: місто в п’ять разів більше за Гуанахуато з Forza Horizon 5 і поділене на окремі райони з власним характером — від неонових вулиць даунтауну до промислових доків і спальних передмість. Серед знакових точок — перехрестя Сібуя, бульвар Гінко та Токійська вежа.

Поза містом карта охоплює контрасти, характерні саме для Японії: гірські перевали для дрифту в стилі тоуге, відкриті рівнини, схили гори Фудзі та бамбукові гаї. За словами арт-директора Дона Арсети, команда не відтворювала Японію один до одного — вони фіксували фотограмметрію доріг і дерев, записували ambient-звуки станцій і вітрових дзвіночків, щоб передати відчуття місця, а не його точну копію.





Раніше ми писали про анонс гри ще з Tokyo Game Show, коли Playground Games вперше підтвердила японський сетинг. Тоді ж розробники натякнули, що карта буде щільнішою — тепер це офіційно підкреслюється як головна відповідь на фідбек щодо пустельних просторів FH5.

Playground Games визнали: карта FH5 не резонувала. У відео з IGN дизайн-директор Торбен Еллерт прямо сказав: переміщення між різними типами пустелі — це “ефемерна зміна”, яка не відчувається. Інша справа — виїхати з вузького токійського провулку на чотирисмугову магістраль або зненацька опинитися серед суцільних хмарочосів. Саме така різноманітність на мікрорівні, за словами команди, робить карту “насиченою та повною вражень”.

За підрахунками фанатів із Reddit, що детально розбирали геймплейні відео після January Developer Direct, ігрова площа карти сягає приблизно 246 кв. км — удвічі більше за FH5. Офіційних цифр Playground Games поки не підтвердила.

Forza Horizon 6 виходить 19 травня 2026 року на Xbox Series X/S, PC (Xbox App і Steam) і через Game Pass Ultimate. Гравці з Premium Edition отримають ранній доступ з 15 травня. Системні вимоги для ПК вже опубліковані — для 4K/60 fps із рейтрейсингом знадобиться RTX 4070 Ti або аналог від AMD. Версія для PS5 з’явиться пізніше цього року.

Джерело: Forza.net , Xbox Wire